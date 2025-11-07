HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 7 de noviembre, en Extremadura?
Humo en el crematorio del cementerio en una imagen distribuida por el PSOE. HOY

El PSOE pide investigar si las emisiones de humo y olores del crematorio del cementerio de Cáceres cumplen la normativa

La portavoz socialista, Belén Fernández, asegura que es «mucho más oscuro que de costumbre» y que la humareda «arrastra un fuerte olor que se propaga por las zonas residenciales»

C. M.

Cáceres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 21:08

El grupo municipal socialista ha solicitado este viernes al Gobierno municipal de Cáceres que investigue «de forma urgente» las emisiones de humo y olores que ... se producen en el horno crematorio del cementerio las cuelas, según asegura, las últimas semanas «se han vuelto especialmente notorias en el vecindario».

