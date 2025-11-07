El PSOE pide investigar si las emisiones de humo y olores del crematorio del cementerio de Cáceres cumplen la normativa

El grupo municipal socialista ha solicitado este viernes al Gobierno municipal de Cáceres que investigue «de forma urgente» las emisiones de humo y olores que ... se producen en el horno crematorio del cementerio las cuelas, según asegura, las últimas semanas «se han vuelto especialmente notorias en el vecindario».

La portavoz socialista, Belén Fernández, ha afirmado mediante una nota de prensa que «en numerosas ocasiones, coincidiendo con las incineraciones, se observa la emisión de un humo mucho más oscuro que de costumbre del crematorio, y la humareda arrastra un fuerte olor que se propaga por las zonas residenciales».

Por ello, ha añadido, «hemos solicitado formalmente al Gobierno municipal que tome medidas de control exhaustivas sobre la empresa concesionaria y que, de inmediato, revise si los filtros y el funcionamiento de la instalación son correctos y si cumplen rigurosamente con toda la normativa exigible para este tipo de instalaciones».

«Investigación completa»

En este sentido, Fernández ha indicado que «esperamos que se inicie una investigación completa que determine si las emisiones y el funcionamiento del crematorio se encuentran en orden, especialmente en lo referente al cumplimiento normativo, tanto en lo ambiental y sanitario, vigente en la comunidad autónoma».

Para la portavoz «es inaceptable que los vecinos del Distrito Norte se puedan ver expuestos a un ambiente insalubre y la constante preocupación por la calidad del aire que respiran. Hemos pedido al Gobierno municipal que tome medidas de inmediato, para aclarar si la empresa concesionaria está pasando todos los controles de emisiones y mantenimiento».

«La salud de los ciudadanos no es negociable, y el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar que estas instalaciones operan con la máxima seguridad y respeto ambiental y sanitario. Esperamos que el Gobierno local demuestre diligencia y aporte en la próxima comisión informativa los informes de inspección y control solicitados», ha subrayado Fernández.