PSOE y Cs negocian en la Diputación de Cáceres dos campos de fútbol y un patronato taurino Jugadores del Cacereño y El Palo con público en los graderíos del campo de El Cuartillo en 2013. :: hoy Son las dos condiciones que pone la formación naranja para sellar un pacto de presupuestos y dar el sí en el pleno extraordinario de hoy MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 23 noviembre 2018, 08:10

Los grupos políticos del PSOE y Ciudadanos (Cs) en la Diputación cacereña han mantenido conversaciones en los últimos días en busca de un posible pacto de presupuestos con vistas al pleno de hoy. La formación que lidera Cayetano Polo ha puesto dos condiciones sobre la mesa, como ya informó HOY. El contenido de las mismas se centra en la construcción de dos campos de césped artificial en el complejo deportivo El Cuartillo y la puesta en marcha de un patronato provincial de tauromaquia que impulsaría Cs. Las posturas están muy cercanas pero no será hasta el pleno extraordinario que se celebrará esta mañana en el Palacio Provincial cuando se confirme si esas negociaciones han sido fructíferas. Si el equipo de Gobierno de Rosario Cordero acepta ambas propuestas Cs votará a favor de las cuentas de 2019.

Su voto con un solo diputado no es determinante, ya que el PSOE dispone de mayoría absoluta (13). No obstante, ese acuerdo evitaría que los socialistas se quedasen solos en la aprobación de un presupuesto que tanto el PP como Cs habían criticado abiertamente. Para el PSOE el pacto permite romper la idea extendida entre la oposición de que no dialoga sino que se limita a aplicar el rodillo en las votaciones. Para Ciudadanos, como ya ha sucedido en el Ayuntamiento de Cáceres con asuntos como la rebaja del IBI, significa situarse en el escaparate y transmitir a su electorado que con menos concejales o diputados puede llegar a conseguir inversiones o proyectos que demandan los cacereños. Hay un detalle adicional, y es que se golpea al mismo tiempo a un rival político común como el PP.

PP: votará en contra

Si se cumple el acuerdo, serían los populares esta vez quienes se quedarían solos con su voto negativo, anunciado ayer por el portavoz provincial, Alfredo Aguilera. «Votaremos en contra de un presupuesto que repite errores históricos en un mandato abocado al fracaso», sostiene. Aguilera habla de unas cuentas «intervencionistas» que reflejan la trayectoria de gestión del PSOE. En los últimos tres años el gasto de personal ha aumentado en siete millones (un 20 por ciento) mientras que las inversiones lo han hecho en dos millones (siete por ciento), se lamenta.

Cayetano Polo también había criticado de entrada los presupuestos. Sin embargo, tras una primera reacción de malestar por haber conocido las cuentas a posteriori, en Cs se apostó por acercar posturas con una doble petición. En las filas socialistas no se negaron y las conversaciones fueron avanzando.

La construcción de dos campos de fútbol de césped artificial no solo daría un salto de calidad a las instalaciones de El Cuartillo sino que vendría a responder a una demanda histórica en la capital cacereña. Además, la Diputación podría apuntarse el tanto de atender esa reivindicación de los clubes de base. El Ayuntamiento también acordó en 2016 solicitar un préstamo bancario de 5,7 millones para inversiones. Entre ellas está una de 500.000 euros para dos nuevos campos en Pinilla. El siguiente paso será su licitación.

Diputación ya ha hecho inversiones similares. Tiene aprobadas actuaciones en Malpartida de Plasencia, Jaraíz y Logrosán. En Pinofranqueado se han invertido 339.299 euros en cerca de 5.300 metros cuadrados. El patronato de tauromaquia lo impulsaría Cs y funcionaría de forma similar al de la Diputación pacense. Quiere explotar la fiesta nacional, crear empleo y dinamizar la economía provincial mediante actividades relacionadas con el mundo de los toros.