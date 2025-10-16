El PSOE lamenta un «verano negro» del turismo por la caída de las visitas

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Cáceres denunció el «verano negro» del turismo en la ciudad, al tiempo que exigió al alcalde, Rafael Mateos, y al concejal de Turismo, Ángel Orgaz, que «rindan cuentas y presenten un plan de recuperación del turismo local que devuelva a Cáceres su papel como destino patrimonial de referencia».

El concejal socialista Jorge Villar lamentó que «mientras España bate récords, Cáceres se hunde por falta de estrategia». «Hemos tenido una caída del 9,3% en los viajeros totales y del 12% en el turismo nacional durante 2025», informó.

«Cáceres atraviesa una de las peores etapas turísticas de los últimos años, los datos oficiales reflejan un verano negro para el sector, con un claro retroceso en la llegada de visitantes y una pérdida de competitividad frente a otras ciudades».

Entre junio y agosto de 2025, los hoteles y apartamentos turísticos registraron una caída global del 10% en viajeros y un descenso similar en pernoctaciones. En el acumulado del año, de enero a agosto, la ciudad suma 185.580 viajeros, frente a los 204.537 del mismo periodo de 2024, lo que supone 18.957 menos, un descenso del 9,3%.

Mientras, España alcanzaba máximos históricos, con un crecimiento del 7% en viajeros y del 9% en pernoctaciones (INE, agosto 2025), pero «Cáceres retrocede, quedando rezagada del dinamismo turístico nacional».

Para Villar, «el problema no es coyuntural. Desde enero, y así lo demuestran los datos, el turismo en Cáceres muestra una tendencia descendente y sostenida».

Los datos nacionales

Los viajeros españoles pasan de 162.798 en 2024 a 143.226 en 2025, una caída del 12%, mientras que los extranjeros apenas crecen un 1,5% (de 41.739 a 42.354). Este leve repunte internacional no compensa el desplome del mercado nacional, que es el que sostiene la economía turística local.

La estancia media confirma también la pérdida de atractivo. En agosto de 2025 se sitúa en 1,43 noches, frente a las 1,46 noches del año pasado. «Cáceres se ha convertido en una ciudad de paso, donde los visitantes pernoctan menos y gastan menos», apuntó el edil socialista.

«El gobierno municipal insiste en que el descenso es general en toda España, lo que es falso», sentenció Villas, quien apuntó que, según el INE, España crece un 7% en viajeros y un 9% en pernoctaciones, mientras Cáceres cae. El problema es de la mala gestión local».