PSOE y PP insisten en mostrar su rechazo a la mina de litio de Valdeflores

cáceres. Las cifras avanzadas el jueves por la empresa australiana Infinity Lithium sobre el volumen de negocio previsto con la mina de litio proyectada en Valdeflores no han hecho ni al PSOE ni al PP variar su postura sobre este tema. Ambos partidos insisten en mostrar su rechazo al proyecto.

Según el estudio previo de viabilidad difundido, Infinity espera ingresar 5.500 millones en 30 años y prevé una inversión inicial de 280 millones de euros.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, dijo ayer que su postura es exactamente la misma que mantuvo durante la legislatura anterior, cuando estaba en la oposición. Aunque la empresa ha presentado modificaciones al proyecto inicial «no nos hacen replantearnos nuestra postura ni un ápice porque no hay cambios sustanciales. Seguimos diciendo no a la mina», insistió Salaya.

El alcalde considera que la protección de la Sierra de la Mosca, donde se enclavaría el proyecto, «es prioritaria». «Este proyecto es nocivo por el sitio donde se quiere ejecutar. Nuestra mina es el turismo y es en eso en lo que estamos volcados. Aunque necesitamos otras actividades económicas para la ciudad, estas tienen que ser compatibles tanto con la actividad turística como con la protección del medio ambiente», concluyó Salaya.

Tomar decisiones

Las reacciones al estudio previo de viabilidad de Infinity Lithium también llegaron desde las filas populares. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Rafael Mateos, afirmó que su partido mantiene la misma postura de siempre: no apoyar la mina por su proximidad a la ciudad y porque va en contra del desarrollo y el futuro de Cáceres.

Desde el PP piden públicamente tanto a Salaya como a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que no permitan la instalación del proyecto. Mateos urge al PSOE que adopte decisiones para que la mina de litio no se instale en Cáceres. «Este proyecto no se para a golpe de titulares como han hecho hasta ahora ambos mandatarios», zanjó.