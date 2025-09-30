El PSOE dice que el Gobierno salva las ayudas al bus de la «incompetencia» del Ayuntamiento

Redacción CÁCERES. Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista de Cáceres se ha «congratulado» de que el Gobierno central haya evitado que se «pierdan» las ayudas a los bonos multiviaje en la ciudad, solventando de esta manera la «falta de gestión y incompetencia» de Rafael Materos y su equipo.

La portavoz socialista, Belén Fernández, recordó que el Cáceres y Badajoz perdieron la ayuda por incumplimiento de los plazos, y dijo que «gracias al compromiso» del Gobierno de España con Cáceres, la ciudad misma «no va a perder ese dinero, sino que mediante un real decreto se abonará al Ayuntamiento estos cerca de 240.000 euros», como se informó el pasado viernes.