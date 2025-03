El PSOE culpa al gobierno local de que este año no se celebre Cáceres, City of Dragons

R. H. Cáceres Sábado, 5 de agosto 2023, 11:01 Comenta Compartir

El grupo municipal de PSOE ha criticado que el Ayuntamiento de Cáceres «no haya trabajado» para que se celebre este año la segunda edición ... del evento 'City of Dragons', dirigido a seguidores de la serie 'Juego de Tronos', además de añadir que las cuentas municipales en 2023 están prorrogadas y, por lo tanto, existe el «mismo presupuesto» que el año pasado. Como avanzó HOY el pasado 24 de julio, el gobierno local ha decidido cancelar la edición de este año con el argumento de que no se ha aprobado un presupuesto municipal 2024 y por lo tanto no hay dinero para este evento.

El concejal socialista Jorge Villar considera que «se pueden buscar otras fórmulas para financiar el evento como realizar una licitación, exactamente como se realiza el mercado medieval, la realización de eventos de pago o cobro de entradas. Pero para eso hay que comprender, saber, querer trabajar e innovar», afirmó. Además, el edil dijo que no tiene conocimiento de que la decisión se haya consensuado con la Diputación de Cáceres o Junta de Extremadura, esta última por la «sencilla razón» de no tener aún los nuevos equipos constituidos. Presupuesto En cuanto al presupuesto, ha precisado que «ninguno» de los creadores de contenido cobró por asistir, algo que es «excepcional» y que se debe reconocer porque no es lo habitual en estos encuentros, ha dicho, además de añadir que el Ayuntamiento de Cáceres asumió 16.577 euros en un contrato con la empresa Insertus SSL por las animaciones y tematización durante los tres días de duración. En cuanto a la Diputación de Cáceres, el concejal ha añadido que se encargó de los viajes de los creadores de contenido internacionales por un total de 6.531,67 euros (IVA incluido), además de la cesión gratuita de los espacios del Complejo Cultural San Francisco y del Patio del Palacio de Carvajal, donde se trasladaron las actividades por la lluvia. De igual modo, el apoyo de la Junta de Extremadura fue el servicio de traducción simultánea por un importe de 3.000 euros, mientras que la Diócesis de Coria-Cáceres cedió la Preciosa Sangre para el concurso de Cosplay.

