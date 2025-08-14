HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una mujer con una gorra de Montehermoso. HOY

El PSOE critica la negativa a proteger la gorra y el traje de Montehermoso

El pleno municipal rechazó una moción para pedir a la Junta que declare el atuendo Bien de Interés Cultural

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:55

El PSOE de Montehermoso ha criticado que la coalición de gobierno en Montehermoso, formada por Unidas por Montehermoso y dos exconcejales de Vox, ha votado en contra en el pasado pleno en la propuesta para solicitar a la Junta de Extremadura la declaración del traje y la gorra de Montehermoso como Bienes de Interés Cultural (BIC).

La moción presentada por el grupo municipalsocialista y defendida por la concejala Pilar Pérez consistía en retomar la petición formalizada por anteriores equipos de Gobierno de la localidad para trasladar a la Junta el interés del pueblo de Montehermoso para que tanto su Traje Típico como su Gorra sean declaradas Bienes de Interés Cultural.

Seña de identidad

«No entendemos qué ha motivado al gobierno local a rechazar esta petición, una demanda iniciada hace años», ha señalado la concejala socialista, que considera que el reconocimiento de «estas señas de identidad del pueblo del Montehermoso es un paso crucial para preservar nuestro patrimonio cultural inmaterial, que también es el de toda la región», y lamenta que esta votación negativa impida iniciar el proceso para la declaración.

En ese sentido, el grupo municipal ha recordado la iniciativa del gobierno socialista en la Diputación de Cáceres de apoyar la preservación y conocimiento de la técnica de elaboración de la gorra de Montehermoso.

Tal y como se conoció hace algunas semanas, la Diputación y la artesana montehermoseña María José González, última artesana de la gorra, van a poner en marcha una serie de talleres y cursos para dar a conocer el proceso de elaboración de este elemento icónico de la cultura extremeña.

«Con esta negativa el gobierno local da la espalda al reconocimiento de nuestras señas de identidad. Es un manotazo al trabajo artesano, al turismo, al pasado y presente de Montehermoso y a la voluntad y trabajo de tantas personas que durante años se han esforzado en salvaguardar, promocionar y divulgar el traje y la gorra de Montehermoso», ha insistido la concejala Pilar Pérez.

