El PSOE critica el mal estado de las instalaciones que usan los clubes Menciona como ejemplos las goteras en el Serrano Macayo o que en Sergio Trejo «no hay garantías para poder competir»

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado el abandono por parte del equipo de Gobierno local de los pabellones y las instalaciones deportivas que utilizan los clubes de la ciudad, ya que asegura que durante el verano no se han llevado a cabo las actuaciones necesarias, «lo que puede interferir en las actividades que se realizan si se acometen a partir de ahora».

Sobre este asunto preguntó el concejal socialista Antonio Bohigas en la Comisión de Turismo y Deporte celebrada ayer ya que los componentes de su grupo dicen no entender por qué no se han llevado a cabo durante el verano esas obras, que hacen que las instalaciones continúen «con muchas carencias».

«Muchas cubiertas tienen goteras, y no se ha hecho nada por solucionarlo. Un ejemplo es el pabellón Serrano Macayo, y nos han contestado que se va a empezar a arreglar, cuando ya están los clubes entrenando», se ha lamentado Bohigas en un comunicado hecho público tras saberse que Cáceres ha sido designada Ciudad Europea del Deporte 2026.

Como ejemplo «sangrante» se ha referido a las instalaciones deportivas Sergio Trejo, donde «apenas se han llevado a cabo actuaciones, y no tiene garantías para poder competir». «Para los espectadores, no es accesible, el estado de los vestuarios es lamentable con humedades y goteras, así como el estado del entorno, no hay servicios, y el lugar de trabajo de los operarios municipales no cumple las normas», ha subrayado.

Pliegos

Ante todo esto, el equipo de Gobierno ha contestado, según los socialistas, que se están elaborando los pliegos para la mejora, ante lo que el PSOE se pregunta «¿cuándo van a hacer las obras, cuando los clubes estén entrenando?», por lo que teme que «se va a perder toda la temporada».

Bohigas recalcó que «estas obras hay que llevarlas a cabo durante el verano porque a estas alturas corremos el peligro de que los clubes no puedan realizar sus entrenamientos con normalidad». «Tenemos carencia de instalaciones polideportivas porque muchas están cerradas, y no se han llevado a cabo las obras necesarias para paliar las deficiencias en las que utilizan los clubes», añadió el edil socialista.

«Estamos en el ecuador de la legislatura y no han hecho nada. Y ante nuestras preguntas su respuesta ha sido 'saldrán cuando salgan'. Esa es su política deportiva», subrayó Bohigas.

