El PSOE critica que no influya la renta de las familias numerosas en las ayudas para el bus REDACCIÓN CÁCERES. Martes, 9 abril 2019, 07:42

El portavoz municipal del PSOE, Luis Salaya, criticó ayer que no se tenga en cuenta el nivel de renta a la hora de apoyar a las familias numerosas con descuentos en el autobús urbano. Considera que esa falta de cribado «puede general consecuencias injustas, ya que se puede llegar a bonificar a familias con un alto nivel de renta mientras otras que realmente lo necesitan no la reciben por no tener un hijo más».

Salaya explicó así la abstención de su grupo en la comisión municipal de Economía celebrada ayer, en la que se aprobaron las bonificaciones en el transporte público para familias numerosas. PP y Ciudadanos votaron a favor y CáceresTú-Podemos lo hizo en contra.

La ayuda consiste en una bonificación del 20% en el bonobús para las familias numerosas de categoría general y del 50% para las de categoría especial. También se bonifica con el 50% a los ciudadanos con menos recursos o en riesgo de exclusión social.