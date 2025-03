El PSOE critica la ausencia de políticas de juventud en el Ayuntamiento de Cáceres

Redacción CÁCERES. Miércoles, 5 de junio 2024, 08:14 Comenta Compartir

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado la ausencia de políticas de juventud del equipo de gobierno del PP, que en su opinión, a punto de cumplirse el primer año de legislatura, «no ha llevado a cabo ninguna actuación y tampoco tiene muy claro cuáles van a ser» por lo que «ni están ni se las espera».

El concejal socialista Alberto Serna ha preguntado sobre este asunto en la Comisión de Juventud celebrada este martes, «una comisión en la que hasta ahora sólo se ha informado de eventos que organizan otras entidades y en las que el Ayuntamiento se limita a colaborar, o de programas que ya vienen de años anteriores», ha explicado.

Ante esta situación, Serna ha preguntado si tiene previsión de establecer alguna política propia en materia de juventud, y la respuesta de la concejala, Soledad Carrasco, ha sorprendido a los socialistas «al no concretar nada y agregando que, en lugar de manifestar que están trabajando ya tras su primer año, están intentando iniciar los trabajos para un plan de juventud».

«Después de un año de Gobierno, Rafael Mateos no solamente no ha puesto en marcha ninguna política en materia de juventud, sino que a día de hoy no tiene previsión de hacerlo en el futuro cercano», ha criticado Serna.