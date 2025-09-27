HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El PSOE critica el abandono de las zonas verdes

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado el «abandono absoluto» de las zonas verdes en la ciudad y la falta de poda de árboles, que ya ha generado en alguna ocasión el desprendimiento de ramas y otros problemas como la falta de iluminación en los barrios por farolas tapadas por los árboles.

«La desidia que se observa en las zonas verdes es absolutamente evidente y está siendo denunciada por los cacereños, a pesar de que el gobierno haga oídos sordos y saque pecho de haber incrementado el contrato de parques y jardines», ha lamentado la portavoz socialista, Belén Fernández, que asegura que ese incremento en el presupuesto «no solo no se ha notado sino que el abandono se hace cada vez más notable». Además, ha criticado el «adelgazamiento escandaloso del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento, ya que no se cubren las plazas, no hay personal, y cada vez el servicio es más deficitario».

«Nos preocupan las consecuencias que esta situación está teniendo en nuestros barrios, porque la falta de poda está creando problemas de iluminación, con la consiguiente inseguridad por la noche», además de implicar «un sufrimiento para los árboles por el peso excesivo de sus ramas», ha recalcado Fernández.

Una situación que preocupa más todavía con la llegada de condiciones climatológicas adversas, que conlleva situaciones de peligro por el posible desprendimiento de ramas, como ya ha ocurrido en varias ocasiones. Todo ello «es una muestra más de la falta de seguimiento en el cumplimiento de los contratos de las concesionarias, como ya ocurrió y sigue ocurriendo con el de basura y limpieza viaria», ha dicho la portavoz.

A ello se une el retraso en los desbroces, «que se realizan in extremis ante las altas temperaturas por el riesgo de incendio, y aún así no se ha evitado que se hayan producido, el último hace unos días en La Mejostilla», ha recordado.

