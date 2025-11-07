El PSOE de Cáceres critica que la «inacción» del gobierno local agravó las consencuencias de la tromba de agua La portavoz, Belén Fernández, culpa de las inundaciones de este miércoles a la falta de limpieza y mantenimiento, ya que ocurrieron por toda la ciudad

R. H. Cáceres Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:42

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres ha criticado este jueves que la «inacción» del alcalde Rafael Mateos y el Gobierno local del PP en el seguimiento de la limpieza y mantenimiento de la ciudad, ha provocado que el episodio de lluvias vivido este pasado miércoles «empeorara las inundaciones por toda la ciudad».

Sobre este asunto han preguntado los concejales socialistas en la Comisión de Servicios Públicos, Medioambiente y Fomento, porque «no es solamente un problema de la falta de capacidad de los colectores, como ha justificado el equipo de gobierno, y por tanto, la solución no se limita a las actuaciones sobre dichos colectores, sino que las inundaciones y problemas causados por la acumulación de agua se sucedieron por toda la ciudad.

La portavoz municipal ha recordado que hubo problemas en la Ciudad Monumental, avenida de la Hispanidad, avenida de Cervantes y avenida Virgen de la Montaña, aunque fue más grave en la zona de San Francisco y en la Estación de Autobuses por «la falta de previsión, de planificación y de mantenimiento en la ciudad».

Limpieza y mantenimento

Fernández ha recordado que el PSOE lleva toda la legislatura advirtiendo de la importancia para la ciudad de exigir el cumplimiento de las labores de limpieza y mantenimiento, y «ahora lamentamos que hasta que no se produce una situación caótica como la de ayer, por un episodio de lluvias intensas, nos encontramos con que en cuestión de una hora vimos cómo nuestras calles se hicieron intransitables, presenciando cómo algunos locales se vieron gravemente afectados».

Esta situación trasciende a la capacidad de los colectores, y «tiene mucho que ver con la deficitaria labor de mantenimiento y limpieza de las alcantarillas, bajantes, sumideros, etcétera.», ha apuntado.

«Unas labores de mantenimiento y limpieza que siguen siendo un clamor por parte de los barrios de la ciudad, como pudimos comprobar ayer también en Las 300, donde tras sucesivas quejas ciudadanas remitidas al Ayuntamiento, no se ha resuelto el grave problema de la proliferación de ratas, que incluso han entrado en algunas viviendas», ha advertido.

Ribera del Marco

La situación de ayer ha hecho que se agravara de manera especial la falta de limpieza en la Ribera del Marco, donde se vieron acumulaciones mayores aún de toallitas y otros desechos, «que vienen siendo una constante», y exige una campaña intensa de concienciación ciudadana para evitar estas imágenes en la Ribera del Marco. Una situación que también afecta a los hortelanos de la Ribera, que se ven obligados a desatascar con sus propios medios las bocas de riego que emplean para regar los huertos.

«La situación vivida ayer en toda la ciudad pone de manifiesto una vez más la falta de previsión y seguimiento por parte del equipo de Gobierno de las labores de limpieza y mantenimiento. Estas lluvias fueron breves e intensas, y esta inacción del equipo de Gobierno ha dado lugar a imágenes como las que vimos ayer. Una situación que no se soluciona solo con un nuevo colector, sino con un trabajo diario que no hace Rafa Mateos y su equipo», ha subrayado Fernández.