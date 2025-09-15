El PSOE de Cáceres condiciona la negociación de los presupuestos a que se cumplan los acuerdos pactados para 2025

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, que facilitó la aprobación de los presupuestos de 2025 con su abstención ante la ... minoría del PP, ha anunciado que en esta ocasión «no se sentará a hablar» con el Gobierno de Rafael Mateos de cara a las cuentas de 2026, si antes el PP no presenta un informe del grado de cumplimiento del acuerdo del presente ejercicio, según recoge Europa Press.

«Para sentarnos nos tienen que presentar un informe del grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario que nos permita creer que este trabajo ha servido para que la ciudadanía cacereña mejore sus condiciones de vida y no para que el alcalde de Cáceres o el portavoz municipal salgan a anunciar titulares vacíos que no se sostienen», ha espetado la portavoz municipal socialista, Belén Fernández.

Fernández ha indicado este lunes en una rueda de prensa que el PSOE «está dispuesto a trabajar a favor de la ciudadanía» pero para que las medidas que proponga y se consensúen «sean una realidad», y «no para que el Gobierno local saque un titular diciendo que ha sacado adelante otro presupuesto porque es el gobierno del talante del diálogo y de la negociación y esto sea papel mojado».

«Por tanto, o estas medidas, y lo digo ya para que no nos digan que no tenemos voluntad política, o estas medidas son una realidad antes de que acabe el ejercicio o, desde luego, el Grupo Municipal Socialista ni se va a sentar a hablar de presupuestos, porque nuestro trabajo tiene un valor que nosotros sí destacamos, a pesar de que el gobierno haga con él papel mojado», ha sentenciado.

De esta forma se ha pronunciado tras el anuncio del portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, de que el Ejecutivo municipal ha abierto ya las negociaciones de cara a sacar adelante el presupuesto de 2026, ya que el PP está en minoría con 11 concejales y necesita de apoyos de otros grupos para poder aprobar las cuentas. En 2024 consiguió los dos votos de los concejales de Vox y en este 2025 las aprobó con la abstención del PSOE.

Así, la portavoz socialista ha repasado los puntos del acuerdo que rubricaron para conseguir esa abstención, la mayoría de los cuales, según ha dicho, «están incumplidos», así como el compromiso de mejorar el proceso de los presupuestos participativos, que no se ha modificado todavía.

Vivienda

Respecto a los acuerdos en materia de vivienda, Fernández ha enfatizado que «el incumplimiento es absoluto» porque el Gobierno cacereño «no ha puesto en marcha ni una sola política de vivienda». «Las únicas políticas de vivienda que se están llevando a cabo en esta ciudad, a día de hoy, provienen del Gobierno de España», ha recalcado, ya que los anuncios realizados por la Junta de Extremadura en esta materia «todavía no sabemos en qué punto están».

Así, no se ha avanzado en la adquisición del edificio de Trinitarias; las bases que se negociaron para ayudas al alquiler con el IMAS «no se publican en ninguna convocatoria; las partidas que se destinaron para la rehabilitación de vivienda municipal y puesta a su disposición en alquiler asequible, »nada sabemos de ellas ni nada sabemos de las rehabilitaciones de las viviendas municipales«, ha indicado.

Tampoco se ha puesto en marcha un Plan Municipal de Vivienda y Suelo y la ordenanza para regular los apartamentos turísticos «lleva dos años guardada en un cajón sin salir de ahí». En cuanto a la mejora del servicio de transporte urbano, ha reconocido que se ha puesto en marcha la gratuidad para menores de 16 y mayores de 65 y se está aplicando el descuento en los bonos del transporte público que provienen de los fondos del Gobierno de España.

Transporte público

En este punto, ha recordado que «la dejadez del equipo de Gobierno a la hora de presentar estas ayudas ha estado a punto de que Cáceres no las recibiera», y se tuvo que publicar un decreto que diera los fondos al Ayuntamiento de Cáceres y al de Badajoz, «que fueron los dos únicos de toda España que no cumplieron los plazos para presentar la solicitud de las ayudas», ha incidido Fernández.

«Ahora estamos temiéndonos que estas ayudas vuelvan a estar en peligro», ha anunciado ya que no se ha actualizado el Plan de Movilidad (Pimus) ni se han implementado las zonas de bajas emisiones y es un «requisito imprescindible» para poder acceder a las ayudas del Gobierno de España que estén implantadas antes del 31 de diciembre. «Por lo tanto, nos tememos, que pueda volver a estar en peligro recibir esas ayudas del Gobierno de España», ha señalado.

En cuanto a la mejora de la línea 8 y el refuerzo de Mejostilla, que «ya es una realidad», Fernández ha puntualizado que «no se cumple exactamente con los horarios que pedía la ciudadanía y habrá que ver si luego la efectividad de esta mejora cumple con las expectativas de los vecinos y vecinas que lo reclamaban».

Otras cuestiones «incumplidas» del acuerdo entre PP y PSOE son la convocatoria «constante y permanente» de la Mesa del Transporte Público para definir las nuevas necesidades que tiene la ciudad en materia de transporte público, ya que el nuevo contrato «debe salir en breve», y los pliegos que vayan a regular ese nuevo contrato deben incorporar las necesidades de la ciudad y cumplir con las expectativas de Cáceres y «esa Mesa del Transporte no se ha vuelto a convocar».

Con respecto al comercio, se incrementaron los 15.000 euros que pedían los socialistas «pero no se ha hecho en todo lo que va de año ni una sola campaña de dinamización comercial».

«Cada vez que le hemos preguntado al concejal, nos dice que estaba preparando algo mucho más fuerte, más importante, más genérico, más grande con la Junta de Extremadura, bueno, pues le vuelvo a decir que queda un trimestre para acabar el año y en todo lo que va de año no ha habido ni una sola campaña de dinamización comercial en esta ciudad y a las pruebas nos remitimos con el cierre de locales que estamos viendo y la falta de dinamización que hay comercial en Cáceres», ha subrayado.

Y las ayudas a la natalidad o «cheque bebé» que el PSOE pidió que se vincularan a compras directas en el comercio local «tampoco se está poniendo en marcha» esa medida.

Con respecto a los barrios, ha reprochado al Gobierno local que «sacara pecho» del derribo del Bloque C de Aldea Morte, que era una actuación que se dejó ya licitada por parte de la anterior legislatura, pero no se ha puesto en un proceso participativo para ver el destino del citado solar en la calle Ródano.

«Y eso es otro incumplimiento, no sabemos nada de ese proceso de participación, al margen del abandono explícito que vemos en cada uno de nuestros barrios y tampoco sabemos nada de las gestiones que se hayan podido hacer para la cesión de un local que permita a la Asociación de Vecinos del Junquillo poder desarrollar sus actividades», ha apuntado.

Fernández ha recordado también que el Centro Cívico de Cáceres el Viejo «se ha quedado desierto cuando era también una de las actuaciones que estaban comprometidas a sacar adelante».«Por tanto, enumerados todos estos incumplimientos, evidentemente, el Grupo Municipal Socialista no va a trabajar ni va a dedicar su esfuerzo ni va a tener, como pasó en el ejercicio pasado, que estuvimos desde septiembre hasta febrero en un trabajo intenso de negociación, diagnóstico y necesidades prioritarias de la ciudad para que el equipo de Gobierno haga política de titular vacío», ha concluido.