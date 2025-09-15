HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Belén Fernández, portavoz del PSOE, y Ángel Orgaz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, se abrazan tras la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. JORGE REY

El PSOE de Cáceres condiciona la negociación de los presupuestos a que se cumplan los acuerdos pactados para 2025

Belén Fernández pide a Rafael Mateos un informe donde se justifique el cumplimiento del pacto al que llegaron este año

R. H.

CÁCERES

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:50

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres, que facilitó la aprobación de los presupuestos de 2025 con su abstención ante la ... minoría del PP, ha anunciado que en esta ocasión «no se sentará a hablar» con el Gobierno de Rafael Mateos de cara a las cuentas de 2026, si antes el PP no presenta un informe del grado de cumplimiento del acuerdo del presente ejercicio, según recoge Europa Press.

