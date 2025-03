El PSOE acepta las propuestas de UP para sacar adelante el presupuesto de Cáceres

Un mes después de que los concejales de Unidas Podemos (UP) Ildefonso Calvo y Consolación López Balset denunciasen los incumplimientos del PSOE en el ... acuerdo de estabilidad municipal entre ambas formaciones, la situación ha cambiado. La ronda de conversaciones entre la coalición de izquierdas y el equipo de Gobierno ha provocado una acercamiento de posturas que permite allanar el camino para sacar adelante el presupuesto municipal de 2022.

Unidas Podemos había denunciado que muchos asuntos que formaron parte del pacto seguían pendientes, entre ellos la red de aseos públicos, el carril bici de la Hispanidad, el catálogo de necesidades de los barrios, la conexión de Montesol y el Paseo Alto...

Fuentes de la negociación confirmaron ayer que el acuerdo está prácticamente hecho, también con importantes concesiones en materia de política social por parte del PSOE. En este sentido, las mismas fuentes indicaron que uno de los puntos sobre los que UP ha insistido es el compromiso socialista para abordar mejoras en las condiciones de acceso al transporte público para los menores de 16 años.

Unidas Podemos ha trasladado a sus bases en sus reuniones asamblearias el avance de las conversaciones con el PSOE, sobre las que se ha venido informando, aunque hasta ahora no se habían concretado avances. Por contra, el mensaje que había trasladado la formación morada era que estaba dispuesta a romper si el PSOE no aceptaba sus condiciones. De hecho, en UP se llegó a recordar que el propio Salaya inició su mandato con el presupuesto prorrogado del PP y a nivel nacional sucedió algo similar.

Frente a la versión de la flexibilidad que ha debido mostrar el Gobierno local, obligado por su falta de apoyos si UP se echaba a un lado, en esta última formación se indica que las negociaciones siempre han transcurrido en un clima de diálogo y colaboración aunque se han recordado los incumplimientos y la obligación de comprometerse a ejecutar los acuerdos por el Ejecutivo local. Señalan que no se ha pedido «ningún imposible», sino actuaciones «muy positivas para Cáceres». Los tres votos de UP y el del concejal no adscrito Teófilo Amores son suficientes para aprobar las cuentas.