El proyecto para el traslado del mercadillo, en fase de redacción

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que el proyecto de urbanización de la parcela del barrio de Mejostilla, donde se trasladará el mercado franco semanal, está en fase de redacción, y ha confiado en que «antes de que termine la legislatura» el proyecto esté licitado.

Mateos ha recordado que el objetivo del Gobierno local cuando se planteó el traslado del mercado franco desde su ubicación actual en Vegas del Mocho «fue intentar buscar el mayor consenso posible», no solo en las asociaciones de vecinos, sino también con el colectivo de vendedores ambulantes, recoge Europa Press. Como ese consenso no fue posible después de barajar varios emplazamientos, se decidió urbanizar una parcela en la zona de Mejostilla para el traslado definitivo y además esas instalaciones se puedan usar para otros fines.

