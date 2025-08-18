Un proyecto para renovar 70 hectáreas de eucalipto en Cáceres recibe luz verde ambiental

La Junta de Extremadura ha concedido la autorización ambiental a un proyecto para renovar casi 70 hectáreas de eucalipto en la pedanía cacereña ... de Rincón de Ballesteros. En concreto, consistirá en la corta, destoconado y nueva plantación de un clon de esta especie para producción de madera

El proyecto se llevará a cabo en una superficie de 69,51 hectáreas y está promovido por Francisco Javier Velaz de Medrano Cuervo. Se pretende sustituir la actual plantación de eucaliptos, de crecimiento lento, por el clon Odiel (Eucalyptus globulus), seleccionado por su resistencia a temperaturas extremas, adaptación a suelos someros y elevado potencial de crecimiento, lo que mejorará la rentabilidad de la explotación, según consta en la declaración ambiental.

El terreno se encuentra en la finca Horrigueros, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Guadiana, limitando al este con la Rivera de Lácara. Los suelos son mayoritariamente pardos meridionales sobre pizarras y la vegetación existente es una plantación heterogénea de eucaliptos junto a especies nobles que se conservarán. Se descarta la alternativa agrícola por su alto coste y menor rentabilidad.

Durante la tramitación fueron consultados varios organismos. La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural condicionó la autorización a la realización de una prospección arqueológica previa. Los Servicios de Gestión Forestal y Conservación de la Naturaleza informaron favorablemente, considerando que no habrá afecciones significativas a la Red Natura 2000, a especies protegidas ni a hábitats.

Solo unas dos ha se solapan parcialmente con la ZEPA y ZEC Sierra de San Pedro, donde se prohíben nuevas plantaciones de eucalipto. Se respetarán las limitaciones establecidas en el Plan de Gestión, realizando exclusivamente trabajos de conservación y evitando actuaciones incompatibles.

En cuanto al suelo, se identifican riesgos de erosión derivados del destoconado y la eliminación de vegetación, además de posibles compactaciones por el tránsito de maquinaria. Para mitigar estos efectos, se implementarán medidas preventivas, como la limitación de intervenciones en pendientes pronunciadas y la estabilización inmediata del terreno.

Respecto al sistema hidrológico, se reconoce el riesgo de vertidos y arrastres hacia arroyos y charcas presentes en la finca, aunque se considera que mediante medidas correctoras no se generarán impactos significativos. En fauna, se destaca la presencia de especies cinegéticas y de interés conservacionista, pero no se prevén efectos relevantes siempre que se apliquen las condiciones impuestas.

La vegetación y los hábitats naturales no se verán afectados significativamente, puesto que se mantendrán especies nobles y vegetación de ribera. En cuanto al paisaje, el cambio es compatible al mantenerse el carácter forestal del área. Durante la fase de ejecución, se producirán emisiones y ruidos, pero serán puntuales y reversibles.

En el ámbito arqueológico, se realizarán estudios previos y se actuará conforme a las indicaciones del órgano competente para evitar daños a posibles restos. Además, se reconoce un efecto socioeconómico positivo por la creación de empleo y la mejora en la rentabilidad de la finca, contribuyendo a fijar población en la zona.

El informe establece un conjunto de condiciones generales y específicas: se debe cumplir toda la normativa forestal y ambiental vigente, incluyendo la relativa a incendios, ruido y gestión de residuos. Se prohíbe la apertura de nuevas vías de saca sin autorización, el arrastre de madera y la quema de restos vegetales. Se mantendrán muros de piedra y se evitarán alteraciones en la fisiografía del terreno.

Asimismo, se prevé un programa de vigilancia ambiental con informes anuales, incidiendo en la conservación de la vegetación autóctona y el control de la erosión. En caso de detectarse especies amenazadas, se informará a la Dirección General de Sostenibilidad para adoptar medidas adicionales.

Medidas protectoras

Finalmente, la Dirección General de Sostenibilidad concluye que el proyecto no producirá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas preventivas, protectoras y correctoras establecidas. Por ello, no se considera necesario someterlo al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. El informe tendrá una validez de cuatro años y se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

En resumen, la sustitución del eucalipto existente por el clon Odiel en la finca de Cáceres, con las medidas de protección ambiental definidas, es compatible con la conservación del entorno natural y cultural, garantizando el desarrollo sostenible del aprovechamiento forestal.