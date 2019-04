«Proyectamos películas inéditas que no pasan por las salas de cine» Pablo Carrero, ayer, en el Gran Teatro. :: jorge rey El certamen de cine fantástico ofrece este fin de semana diez títulos de terror, con el estreno de 'Ghostland' y el corto extremeño 'Bailaora'Pablo Carrero Director del Fanter Film Festival LAURA ALCÁZAR CÁCERES. Jueves, 25 abril 2019, 08:42

Pablo Carrero es el webmaster del portal web Abomoviez.net, dedicado a la crítica de películas de terror, que recibe al mes más un millón de visitas. Desde 2010 dirige el Fanter Film Festival, un novedoso certamen de exhibición de cine fantástico que se celebra en el Gran Teatro los días 26, 27 y 28 de abril. Gracias a la fidedigna información que la web recibe de los gustos cinematográficos de sus usuarios, el festival ofrece una programación de calidad que atrae a cinéfilos de todas partes de España. El 26 será el pase de 'Climax', la película más «arriesgada», según el director.

-¿Qué destacaría de esta novena edición del Fanter Film Festival?

-Consideramos que lo fundamental es proyectar películas que no se han podido ver en Extremadura porque no están al alcance de las salas de cine, así como nuevos estrenos. Este año traemos 'Ghostland', que no se ha estrenado todavía en España, y vamos a ser los primeros en dar el primer pase en español.

-¿Cuál ha sido la evolución del certamen en estos nueve años?

-Nuestra principal evolución ha radicado en las diferentes ubicaciones porque nos hemos quedado cortos de aforo, lo completábamos incluso antes de que diéramos a conocer las películas. Hemos pasado por la sala Clavellinas y el Capitol hasta el Gran Teatro, donde lo celebramos ahora. Hoy viene gente de Valencia, Andalucía y Salamanca, y el festival se ha masificado.

-¿Qué demanda el público aficionado a este género cinematográfico?

-Es un género que pese a sonar como exclusivo, en realidad, es muy general. De hecho, entre las diez películas más vistas en las salas de cine se encuentran las de terror. Elegimos películas con mucho ritmo, muy 'festivaleras', como las llamamos, que combinan el humor y la comedia con el terror, y hacen que el público se implique más. Por eso siempre destaco el ambiente que se crea en el festival. Aquí juega mucho el espectáculo que ofrece el Gran Teatro, que no lo consigues en una sala tradicional. En nuestro caso, buscamos esas películas de segunda clase con estrenos inéditos, pero presentamos un programa diverso para acaparar a todo tipo de público, porque esta clase de cine le gusta a mucha gente.

-El año que viene se cumplen los diez años del festival, ¿cómo ven su futuro?

-A día de hoy nos gustaría consolidar la marca que tenemos y nuestro objetivo a medio plazo es conseguir que el festival dure una semana, aunque para eso debemos contar con más financiación. El presupuesto ahora ronda los 12.000 euros, con la ayuda del Ayuntamiento, la Filmoteca de Extremadura, el Instituto Municipal de Juventud, el trabajo que realizamos los voluntarios y la aportación de Abandomoviez.net.

-¿Cómo ve el panorama audiovisual en la región?

-Es cierto que no podemos competir con otras comunidades más grande en cuanto a número de producciones, pero se va creciendo y se están haciendo trabajos de mucha calidad, como el cortometraje 'Bailaora' del director Rubin Stein, nominado al Mejor Cortometrajee Ficción en los Goya, que vamos a pasar en esta edición.