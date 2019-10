En la provincia de Cáceres hay un perro peligroso por cada 102 habitantes Dos personas pasean con un pitt bull con bozal, cumpliendo la normativa. :: hoy Ha aumentado su número en los últimos años al haber más razas consideradas como agresivas en la región SERGIO LORENZO CÁCERES. Domingo, 13 octubre 2019, 09:00

Cada vez hay más perros y cada vez más de los considerados peligrosos. Los datos aportados por el Colegio de Veterinarios indican que en la actualidad en la provincia de Cáceres hay 186.793 perros, lo que significa un perro por cada dos habitantes. En la ciudad de Cáceres la cifra de canes llega a 27.575, lo que supone que en proporción casi toca a un perro por cada tres ciudadanos.

De estos perros tienen la consideración de peligrosos una cifra que para algunos puede parecer elevada. En Cáceres hay 817 animales de este tipo, lo que supone uno por cada 118 habitantes, mientras que en la totalidad de la provincia hay 3.861, es decir uno por cada 102 habitantes. En proporción hay más en la provincia de Badajoz, uno por cada 99 habitantes.

También cada vez hay más canes que son considerados como agresivos. Si en Cáceres en el año 2015 se contabilizaban 325, ahora son 817; pero eso es en buena parte porque la comunidad autónoma ha incrementado el numero de razas que según la normativa hay que vigilar. Extremadura es en la actualidad la comunidad autónoma con la lista más extensa de perros peligrosos.

El Colegio de Veterinarios de Cáceres indica que nueve razas tienen la consideración de peligrosas: Pitt Bull Terrier, Stafforshire Bull Terrier, American Stafforshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Akita Inu, Tosa Inu y Doberman. También se incluyen las mezclas que tengan estas razas.

Los veterinarios cacereños apuntan que son considerados perros potencialmente peligrosos «los incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes». También entran en esta consideración los que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia, o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. «En este supuesto -dice el Colegio- la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por el ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o, a instancia de parte, oído el propietario del animal y previo informe de veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia».

El Colegio de Veterinarios recuerda que los propietarios de estos animales deben cumplir unos requisitos para obtener la licencia municipal para tenerlos.

Los dueños tienen que ser mayores de edad, no tener antecedentes penales, no haber sido sancionados en los últimos tres años por incumplir la ley que rige el tener estos animales, tener un certificado de aptitud psicológica y física y suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros no inferior a 120.000 euros.

Por otra parte, la persona que conduzca y controle perros de este tipo en vías públicas deberá ser mayor de 18 años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que lo habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Estos perros están obligados a llevar bozales adecuados para cada raza. También están obligados sus dueños a llevarlos atados con cadena o correa no extensible e irrompible de dos metros de longitud como máximo.