La provincia de Cáceres y la Beira Baixa lusa impulsan una nueva eurozona La Diputación y las ocho localidades que integran la comunidad portuguesa firman la declaración de Oleiros para estrechar lazos

Martes, 9 de septiembre 2025

El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el máximo mandatario de la Comunidad de Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), João Manuel Ventura Grilo de Melo Lobo, firmaron la semana pasada, en Sertã, la declaración de Oleiros. Se trata de un memorando de entendimiento para la creación de una agrupación europea de cooperación territorial Cáceres-Beira Baixa, según recoge Europa Press.

Con este acuerdo se busca trabajar para la creación de una eurozona regional integrada por estos dos territorios situados estratégicamente entre las dos principales áreas metropolitanas de la Península Ibérica, como son Madrid y Lisboa, con una superficie de más de 25.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 500.000 habitantes.

La comunidad intermunicipal de Beira Baixa está integrada por ocho localidades: Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei y Vila Velha de Ródão.

En el momento de la firma ambos mandatarios coincidieron en destacar esta iniciativa como una oportunidad para aunar fuerzas: «Tenemos mucho que ganar con esta cooperación. Nuestros territorios siempre han sido vistos como un problema y es el momento de generar oportunidades y atraer más inversiones para nuestro desarrollo», enfatizó el presidente de la Cámara Municipal de Sertã, Carlos Alberto de Miranda, que también tomó la palabra en el transcurso del acto.

Por su parte, Miguel Ángel Morales señaló que esta nueva agrupación territorial va a permitir que «cuando vayamos a Madrid, Lisboa o Bruselas, lo hagamos con una voz única, en dos idiomas, pero con un mismo mensaje», dijo.

El presidente provincial expuso que con la firma de esta declaración su gobierno cumple con uno de los compromisos de la legislatura que era el de afianzar las relaciones con Portugal, algo a su juicio «prioritario».

A partir de aquí «empieza un viaje apasionante que sabemos no estará exento de dificultades y obstáculos pero se van a solucionar», resaltó el presidente de la Diputación cacereña, quien mostró su satisfacción por la rapidez del avance de esta iniciativa.

Morales recordó que esta adhesión se aprobó de manera unánime en el pleno del pasado mes de julio de la Diputación Provincial. «Estamos muy ilusionados de unirnos a una esperanza de futuro para mejorar la vida de la gente de la provincia de Cáceres y de la Beira Baixa», resaltó.

A partir de ahora se cooperará en áreas como el medio ambiente, energía, protección civil, desarrollo económico, turismo y cultura. Las infraestructuras de transportes (como la finalización de la autovía autonómica EX-A1 y la conexión con IC31 - IC8) y los recursos naturales transfronterizos como la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo figuran entre los asuntos prioritarios, además de promocionar el tejido empresarial.