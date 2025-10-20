El protocolo para proteger del frío a los sintechos se activará este año el 1 de diciembre

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres celebró el viernes en el Centro Vida de Cáritas el Consejo Sectorial de ... Personas Sin Hogar, un encuentro en el que participaron representantes de las entidades que trabajan con este colectivo, así como grupos políticos con representación municipal.

El consejo aprobó la activación el 1 de diciembre del protocolo de atención a personas sin hogar ante situaciones atmosféricas adversa, conocido como ‘Ola de frío’ en invierno y ‘Ola de calor’ en verano. Se trata de un conjunto de medidas, servicios y acciones de coordinación que se ponen en marcha durante los meses de peor meteorología con el objetivo de que ninguna persona duerma en la calle.

Este protocolo está suscrito por el IMAS del Ayuntamiento de Cáceres, la Obra Social La Milagrosa de San Vicente de Paúl, Cruz Roja Española en Cáceres, DYA Social, Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, el Banco de Alimentos de Cáceres, la Policía Local y la Policía Nacional.

Día Personas sin Hogar

También se informó de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de las Personas sin Hogar, que se celebrará la última semana de octubre bajo el lema ‘Nadie sin hogar pero con sueños’.

La programación contará con iniciativas promovidas por Cáritas, entre ellas la XI Ruta por la Dignidad, un flashmob en el centro comercial Ruta de la Plata el próximo 29 de octubre, jornadas de puertas abiertas en los recursos residenciales, campeonatos deportivos, y otras actividades de sensibilización.

Centro de Emergencia

Asimismo se ha informado sobre el aumento de plazas de acogida tras el traslado del Centro de Emergencia Social (CES) desde el albergue del edificio Valhondo a las instalaciones de las Hermanas Trinitarias, en la calle Hernando Pizarro. Esta nueva ubicación ha permitido aumentar la capacidad de acogida con una plaza más para mujeres, de manera que ahora se cuenta con un total de 13 plazas, nueve de ellas para hombres y cuatro para mujeres.