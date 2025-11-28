El protocolo 'ola de frío' arranca el lunes en Cáceres con 29 camas a disposición de los sintechos

El Itinerario de Emergencia Social de Atención a Personas sin Hogar ante Condiciones Atmosféricas Adversas 2025-2026, un dispositivo municipal orientado a reforzar la atención ... a personas sin hogar durante los meses en los que se producen condiciones meteorológicas extremas, ya sean de frío o de calor, se ha firmado este jueves en el ayuntamiento de Cáceres. El protocolo se activará el próximo lunes 1 de diciembre y permanecerá operativo hasta el 31 de marzo, con la previsión de que pueda prolongarse si las circunstancias climáticas así lo requieren

El operativo contará con dos centros de referencia gestionados por Cáritas, que funcionan con apoyo económico municipal. El Centro Vida, situado junto a la estación de ferrocarril, prestará servicio de 10:00 a 13:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas. Dispone de 16 plazas y, durante el año 2025, ha recibido una subvención de 50.000 euros. En ese tiempo ha atendido a 74 personas —61 hombres y 13 mujeres—, con una ocupación media del 99,8 %, cifra que refleja la elevada demanda del recurso

Por su parte, el Centro de Emergencia Social (CES) funcionará como recurso de mínima exigencia en horario nocturno, de 22:00 a 10:00 horas. Este centro cuenta con 13 plazas —9 para hombres y 4 para mujeres— y ha atendido a 111 personas en el último año, alcanzando una ocupación del 82 %. Con el objetivo de evitar colas durante noches de frío extremo, Cáritas implementará un sistema de reserva nominativa de plaza para quienes expresen su intención de pernoctar en el recurso

Ampliar Firma del protocolo este jueves en el ayuntamiento de Cáceres. HOY

Una de las novedades del protocolo para esta campaña es la ubicación del CES. Desde el 31 de marzo, el dispositivo dejó de utilizar el Albergue Municipal y se trasladó a un edificio de las Hermanas Trinitarias en la calle Hernando Pizarro. El cambio ha permitido aumentar una plaza femenina. El IMAS ha incrementado en 20.000 euros la subvención destinada a Cáritas para cubrir los gastos de adecuación y mantenimiento, en el marco de un convenio global de 120.000 euros firmado entre ambas entidades

Trabajo conjunto

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) será el encargado de efectuar la atención y derivación a estos recursos en horario de 8:00 a 15:00 horas. Cuando los centros estén completos y la persona presente una situación de especial vulnerabilidad, el IMAS podrá gestionar ingresos en pensiones u hostales. Asimismo, se contemplan derivaciones a recursos sanitarios, sociales o especializados según las necesidades detectadas

Durante el horario nocturno, la atención en calle será llevada a cabo por Cruz Roja —de lunes a jueves, de 22:00 a 00:00 horas— y por DYA Social —de viernes a domingo—. Su labor incluye la entrega de mantas, comida caliente, información sobre recursos disponibles y apoyo psicosocial. La Policía Nacional y la Policía Local colaborarán facilitando información y acompañando a quienes necesiten acceder a los centros o a otros servicios de emergencia

La Obra Social la Milagrosa mantendrá su comedor social abierto de 12:30 a 13:30 horas y ofrecerá reparto de mantas, productos de higiene y acceso al ropero. También continuará con el servicio de comidas a domicilio dirigido a personas mayores o familias con dificultades. Estas actuaciones cuentan con dos líneas de financiación municipal: una subvención de 20.000 euros y los 10.000 euros anuales destinados al comedor social. El Banco de Alimentos proporcionará alimentos y agua a Cruz Roja y DYA para sus intervenciones nocturnas y, por primera vez en 2025, dispone de un convenio con el IMAS dotado con 10.000 euros para apoyar la compra de alimentos destinados a este fin.

Firma del protocolo

Han participado en la firma la concejala de Asuntos Sociales y representantes de todas las organizaciones implicadas en su desarrollo: Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres, Cruz Roja, DYA Social, Policía Local, Policía Nacional, Banco de Alimentos y la Obra Social la Milagrosa de las Hijas de la Caridad. El documento recoge los procedimientos de coordinación, derivación y atención para garantizar una respuesta conjunta y estructurada durante los periodos de mayor vulnerabilidad climática para quienes viven en la calle

Este itinerario, popularmente conocido como protocolo 'ola de frío, se puso en marcha por primera vez hace 17 años dentro del Consejo Sectorial de Personas sin Hogar. Su objetivo principal es reforzar la atención en los periodos de mayor adversidad. Desde hace tres años se aplica también en verano cuando el 112 declara una 'ola de calor', ampliando así el alcance del dispositivo y adaptándolo a los cambios climáticos y a la frecuencia creciente de temperaturas extremas

El alcalde, Rafael Mateos, ha agradecido la participación de las entidades firmantes y ha destacado la importancia del trabajo coordinado para atender a las personas en situación de sin hogar. Subrayó además que el protocolo se activa también en verano debido a la dureza de las olas de calor en la región. En su intervención, señaló que el Ayuntamiento continuará trabajando para que el dispositivo cuente con el apoyo económico y la colaboración necesarios por parte de todas las instituciones implicadas