Voluntarios de Cruz Roja atienden a una persona sin hogar en diciembre de 2024 durante el protocolo 'ola de frio'. HOY

El protocolo 'ola de frío' arranca el lunes en Cáceres con 29 camas a disposición de los sintechos

El Centro Vida, junto a la estación del tren, y el Centro de Emergencia Social, en la calle Hernando Pizarro, serán los espacios de referencia, mientras Cruz Roja y día recorrerán las calles por la noche en busca de personas sin hogar

C. M.

Cáceres

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

El Itinerario de Emergencia Social de Atención a Personas sin Hogar ante Condiciones Atmosféricas Adversas 2025-2026, un dispositivo municipal orientado a reforzar la atención ... a personas sin hogar durante los meses en los que se producen condiciones meteorológicas extremas, ya sean de frío o de calor, se ha firmado este jueves en el ayuntamiento de Cáceres. El protocolo se activará el próximo lunes 1 de diciembre y permanecerá operativo hasta el 31 de marzo, con la previsión de que pueda prolongarse si las circunstancias climáticas así lo requieren

