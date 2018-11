«No la prostituí, la ayudé como a una hija», dice una acusada de trata de seres humanos La acusada de obligar a prostituirse a una mujer en La Torre. :: j. Rey Supuestamente ocurrió en La Torre de Plasencia, cuyo encargado será juzgado el próximo 9 de noviembre por tener a 15 trabajadoras sin contrato SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 1 noviembre 2018, 10:06

Son dos juicios, en la Audiencia Provincial, que tienen en común el club 'La Torre', que se encuentra en Plasencia, en la carretera Nacional 630. Uno empezó ayer y el otro tendrá lugar el próximo 9 de noviembre.

En el de ayer estaba previsto que fueran juzgadas dos acusadas de obligar a prostituirse a una joven captada con 12 años en Rumanía. Según el relato del fiscal, la víctima era una joven de unos 20 años, que con 12 mantuvo una relación en Rumanía con Danut Z. con el que tuvo un hijo a los 15 años y que cuando tuvo 18 Danut la envió a prostituirse a España para quedarse con el dinero que ganara, teniendo como rehén a su hijo.

Según la acusación, la víctima primero estuvo ejerciendo la prostitución en Palencia, obligándole a prostituirse Jenica Z. que había sido pareja de Danut. Luego fue enviada a Plasencia, al Club 'La Torre' en donde se encargó de ella Nicoleta B., prima de Danut. La Sala decidió sólo juzgar a esta última, mientras que en Palencia seguirá la investigación sobre Jenica.

En la vista oral que tuvo lugar ayer Nicoleta negó que ella hubiera cometido un delito de trata de seres humanos: «Yo no la prostituí, yo la ayude como a una hija. Si estaba conmigo era porque casi no hablaba español». Declaró que ella se acostaba con los clientes que quería y que no le tocaba el dinero que ganaba. Aseguró que se movía con libertad, que hablaba por teléfono y hasta tenía un novio español. Indicando su abogado defensor que incluso la supuesta raptada fue a comisaría con su nuevo novio para hacer un papeleo de documentación.

Según la víctima, que es testigo protegido, Nicoleta la vigilaba todo el tiempo mientras Danut le decía que si no le mandaba dinero daría a su hijo en adopción.

En el juicio también declaró una psicóloga del Ayuntamiento de Plasencia, que trató a la presunta víctima, de la que dijo que tenía todos los síntomas de ser una víctima de violencia de género. El fiscal tiene previsto solicitar para la acusada ocho años de prisión, mientras que su abogado defensor solicitará la absolución.

El juicio se suspendió hasta el día 6 de noviembre para que declare el gerente del club La Torre.

Se da la circunstancia de que tres días después, el 9 de noviembre, este empresario, Antonio M. C., será juzgado en esta misma Audiencia, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que el 9 de junio de 2017 se realizó una inspección en el club de alterne y vieron que había 15 mujeres sin contrato laboral, que no habían sido dadas de alta en la Seguridad Social. El fiscal tiene previsto solicitar para él tres años de prisión.