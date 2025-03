Propietario del restaurante La Marina: «Lo he pasado mal pero por fin volvemos a abrir»

Últimos retoques y todo en marcha. El histórico restaurante La Marina, que el pasado mes de octubre sufrió un aparatoso incendio, remata el arreglo ... del local para volver a prender su mítica plancha, que le ha dado fama durante los últimos 63 años en la avenida Virgen de la Montaña. «Lo que falta ya es decorar y que yo empiece con el papeleo y activarlo», señala David García, tercera generación de uno de los pocos bares fieles a su esencia que quedan en Cáceres .

«Quiero abrirlo para el día 20, si no puede ser para Semana Santa, pero si no tendrá que ser a principios de mes», indica mientras lamenta señala el daño que le ha hecho el accidente, que se generó en la cocina y destrozó el interior del local, aunque no afectó al edificio ni provocó daños personales. Su seguro ha hecho frente a los desperfectos, causados, según la estimación inicial, por un electrodoméstico o un cortocircuito.

«Lo he pasado mal, la verdad, han sido tres meses hasta que se ha asignado la obra, la gente pensaba que lo iban a cerrar, yo llevo aquí toda la vida y me duele», apunta este hostelero, curtido a base de cocinar con soplete carnes, pescados y verduras y que espera abrir sus puertas para aprovechar las vacas gordas de Semana Santa. Ha sido toda una contrariedad, «pero no hay mal que por bien no venga», se autoconvence. El local luce mucho más diáfano y, aunque ha perdido parte de la decoración que lo caracterizaba, y que imitaba el interior de un barco, ha ganado en luminosidad.

Estilo

La parte superior del mostrador ha quedado eliminada, pero se mantiene la barra, con un innegable estilo setentero que le da personalidad. También se conserva por ahora la cerámica de la parte inferior de la barra que imita al fondo del mar y que es una de las señas de identidad del local. Queda también renovar la fachada. La zona de comedor también ha sido reparada, aunque en este caso el daño fue más leve. Reabre con la sensación de que tiene que aprovechar el tiempo perdido. «Esta avenida me la van a levantar en menos de dos años» Se refiere David García a la reforma de Virgen de la Montaña, un proyecto que trata de hacer más cómodo y respetando el arbolado, para lograr así impulsar este eje fundamental de la ciudad. Este bar cuenta con terraza en la parte centra de esta avenida.

La Marina la inauguró Virgilio García en 1961, y el famoso periodista de la época Tico Medina aseguró que era una de las mejores planchas de toda España. En los años 90 Virgilio se jubiló y siguió al frente del negocio su hijo Fernando, que falleció en 2007. Tomó el relevó David García, el encargado de mantener con vida un local que la Guía Repsol identifica como uno de los 1.000 mejores bares para tapear en España, según apuntan en su web.