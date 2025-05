«Si la propia Junta se oponía al aeródromo de Cáceres, ¿qué iba a hacer el Ministerio?»

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 1 de junio 2022, 12:35 Comenta Compartir

Si la propia Junta de Extremadura ha cuestionado el proyecto del aeródromo de Cáceres, tal y como demuestran los informes presentados por algunas direcciones generales como Sostenibilidad o Patrimonio Cultural, al Ministerio para la Transición Ecológica no le quedaba otra salida que emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) negativa. Esa es la versión que se ofrece desde el Partido Popular, que esta mañana se ha posicionado de forma muy crítica con la administración regional y en particular con la consejera de Movilidad. En una comparecencia del portavoz municipal de los populares en Cáceres, Rafael Mateos, y el diputado y exconsejero de Fomento Víctor del Moral, el PP ha pedido la dimisión de Leire Iglesias por lo que considera «un fracaso» en la tramitación del proyecto para que la capital cacereña tenga un aeródromo. «Vara tiene la coartada perfecta para no hacer el aeródromo y no invertir en esta ciudad», ha lamentado Del Moral, que exige explicaciones de lo ocurrido por parte de la consejera en la Asamblea de Extremadura.

«La DIA que publica el BOE demuestra desde la primera letra hasta la última letra que Vara nunca ha estado a favor de esta infraestructura», reseña Víctor del Moral. Ha calificado la publicación en el Boletín Oficial del Estado como «el manual perfecto» para obtener una DIA negativa. En un repaso cronológico de lo sucedido desde que se presentó por primera vez el proyecto, el diputado regional ha incidido en que durante el Gobierno del PP se dejó todo a punto para que Cáceres contase con un aeródromo, incluido el terreno. Como se ha publicado, se compró a la Fundación Valhondo por 444.334 euros.

Del Moral admite que se intentó agilizar el procedimiento en 2014 con una declaración ambiental simplificada. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en 2015, no lo autorizó y el proceso entró en un periodo de espera hasta que el PSOE, ya en el Gobierno, encargó a una empresa el estudio de impacto ambiental que debía ser la base de la futura DIA. Eso ocurrió en 2018 y el documento se concluyó en 2020.

«Tardan otros tres años y mandan el documento a Madrid plagado de deficiencias. Hasta enero de 2022 no estaban todos los informes. El Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto en cuatro meses. Un tiempo razonable», asume.

«El PSOE al llegar al Gobierno pudo buscar otra ubicación. Y no lo hace. Alega contra el sitio elegido. Es una tomadura de pelo» VICTOR DEL MORAL Diputado del PP y exconsejero de Fomento

De esta forma, el PP más que poner el acento en Madrid y el Gobierno central lo hace en Mérida, en la Junta de Extremadura. «La DIA ha sido desfavorable porque así lo ha querido la Junta. La Dirección General de Sostenibilidad dice que no considera adecuado el estudio de alternativas. Si la Junta de opone al proyecto de la propia Junta. ¿Qué va a hacer Madrid?», se cuestiona Del Moral.

También ha recordado informes de Cultura y Patrimonio que aludían a la presencia en la zona de yacimientos y una ermita, lo que según él da a entender que ni entre las propias consejerías ha habido un diálogo abierto para que el aeródromo saliese adelante. «El PP pide la dimisión de la consejera por su absoluta incompetencia y por gobernar contra los intereses de Cáceres», adelanta en alusión a Leire Iglesias, cuya comparecencia en el parlamento regional se va a solicitar. A lo sucedido con el aeródromo se suma la segunda fase de la ronda sureste, ya que se deberán devolver fondos europeos, según Del Moral.

El exconsejero ha defendido la operación de compra de una finca en Los Arenales a la Fundación Valhondo en 2014 para construir en ella el aeródromo. Era una forma de agilizar los pasos, asegura, aunque luego no se consiguió por los obstáculos medioambientales. Sin embargo, defiende que la Junta suma patrimonio ya que fue un «módico precio» y allí si no va el proyecto de aeródromo pueden ir otros como «un parque medioambiental».

«El PP quería el aeródromo»

«El PP quería el aeródromo. El PSOE tuvo que empezar de cero. Debía justificar dónde se ubicaba. No busca otra ubicación y la propia Junta alega contra el sitio elegido. ¿Por qué no buscó alternativa? Es una vergüenza. Una tomadura de pelo», concluye.

El PP remarca que en su estudio de viabilidad «esa finca de 300 hectáreas no tenía afecciones ambientales». Sin embargo, ironiza Del Moral, «hay un sapo y un galápago que nosotros no vimos. Y no hay charcas sino charcos, y se pierden 24 hectáreas de pastizal. De pastos, no de árboles. Menos mal».

Junto al diputado autonómico, el también presidente local del PP, Rafael Mateos, ha cuestionado el papel del alcalde, Luis Salaya, al que critica por no dar la cara.

Mateos: «Salaya no aparece»

«Luis Salaya no es capaz de sacar adelante ni un solo proyecto para nuestra ciudad. Era una infraestructura fundamental para hacer de Cáceres una ciudad competitiva», opina. Mateos acusa al regidor socialista de liderar «un gobierno débil y flojo sometido a las directrices del PSOE en Mérida».

«Salaya pedía un proyecto de aeródromo claro y nítido, pero es él el que no lo tiene claro. Ayer no dio la cara. Mandó al concejal de Urbanismo a dar explicaciones. Cáceres no merece un alcalde que solo aparece cuando las cosas van bien», concluye.

Por otra parte, preguntado por el nuevo proyecto de Infinity Lithium de una mina de litio subterránea, en lugar de a cielo abierto, Rafael Mateos ha destacado que no lo conoce. «No nos pronunciamos», responde. También ha afirmado que no ha mantenido ningún contacto con dirigentes de la empresa australiana.