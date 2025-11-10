Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres 2025 Tendrá lugar en la parte antigua de la ciudad del 13 al 16 de noviembre

El Mercado Medieval, en una imagen de 2024.

M. Fernández Cáceres Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

El Mercado Medieval de las Tres Culturas tendrá lugar en la parte antigua de Cáceres del 13 al 16 de noviembre. Este año habrá espectáculos de luz y sonido en Torre de Bujaco y conciertos de gran formato en la Plaza Mayor, además de pasacalles musicales, danza, malabares, detrería y talleres demostrativos.

El mercado estará compuesto por un total de 200 puestos de gastronomía y artesanía. Como es habitual, estará diferenciado por áreas: la cultura cristiana se ubicará en Santa María, Plaza Mayor, Gran Vía, San Jorge y San Juan; la judía en Pereros, Rincón de la Monja y la zona de la ermita de San Antonio; y la árabe en las plazas de San Mateo, San Pablo y Veletas.

Ampliar Zonas del mercado.

Este es el programa del Mercado Medieval de las Tres Culturas:

Jueves, 13 de noviembre

18:00 horas: Apertura del mercado, rincón Infantil, exposiciones y campamentos.

18:15 horas: Charla explicativa 'Armas del medievo en la Plaza de la Judería Vieja.

18:15 horas: Pasacalles musical 'Sonidos del reino'.

18:30 horas: Pasacalles danza y malabares 'Las ghawazee'.

18:30 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

18:45 horas: Pasacalles musical 'Camino a la fortaleza'.

18:45 horas: Taller de caligrafía árabe.

19:00 horas: Taller de madera.

19:00 horas: Taller de esgrima infantil en la Plaza Caldereros.

19:15 horas: Disparos de artillería árabe en la Plaza de la Judería Vieja.

19:30 horas: Taller de vidrio soplado.

19:30 horas: Pasacalles malabares 'El bufón'.

19:45 horas: Pasacalles musical 'Los ecos de las tres culturas'.

20:00 horas: Vida cotidiana en un campamento cristiano, en Plaza Caldereros.

20:30 hors: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Judería Vieja.

20:45 horas: Pasacalles musical 'Sonidos del medievo'.

21:00 horas: Espectáculo de fuego y piroctecnia 'Drakkar on fire'.

21:30 horas: Concierto Plaza Mayor 'Melodías de la historia'.

22:00 horas: Taller de cota de malla.

22:30 horas: Taller de henna.

23:00 horas Charla 'La cultura judía y el comercio', en la Plaza de la Judería Vieja.

Viernes, 14 de noviembre

12:00 horas: Apertura del mercado, rincón Infantil, exposiciones y campamentos.

12:15 horas: Pasacalles musical 'Sonidos del reino'.

12:15 horas: Pasacalles con malabares y danza 'Las ghazawee'.

12:30 horas: Taller de caligrafía árabe.

12:30 Horas: Personaje cómico 'Froilán de todos los duendes'.

12:45 horas: Pasacalles musical 'Sonidos del medievo'.

12:45 horas: Vida cotidiana en un campamento cristiano en la Plaza Caldereros.

13:00 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

13:00 horas: Disparos de artillería árabe, en la Plaza de la Judería Vieja.

13:00 horas: Degustación gastronómica en el Foro de Balbos.

13:15 horas: Pasacalles musical 'La marcha del reino'.

13:15 horas: Taller de henna.

13:30 horas: Taller de alfarería.

13:30 horas: Personaje teatral cómico 'Don Emérito de los bosques'.

13:45 horas: Pasacalles musical 'Camino a la fortaleza'.

13:45 horas: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Caldereros.

14:00 horas: Taller de esgrima infantil en la Plaza Caldereros.

14:15 horas: Pasacalles de fantasía 'Los duendes'.

14:30 horas: Taller de cota de malla.

15:00 horas: Taller de torno de pies.

15:30 horas: Charla 'La cultura judía y el comercio' en la Plaza de la Judería Vieja.

00:00 horas: Cierre del mercado.

Ampliar Imagen de archivo de la pasada edición.

16:15 horas: Charla 'Armas del medievo' en la Plaza Caldereros.

16:30 horas: Pasacalles musical 'Sones del encuentro'.

16:30 horas: Personaje cómico 'El Fraile Marcelino'.

16:45 horas: Danza oriental fusión 'Desierto'.

16:45 horas: Disparos de artillería árabe en la Plaza de la Judería Vieja.

17:00 horas: Taller de cestería.

17:15 horas: Taller de alfarería.

17:15 horas: Pasacalles malabares y danza 'Las ghawazee'.

18:00 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

18:15 horas: Pasacalles musical 'Los ecos de las tres culturas'.

18:15 horas: Danza oriental fusión 'Desierto'.

18:30 horas: Taller de esgrima infantil en la Plaza Caldereros.

18:45 horas: Taller de henna.

18:45 horas: Personaje cómico 'Froilán de todos los duendes'.

19:00 horas: Taller de madera.

19:00 horas: Pasacalles musical 'El Bufón'.

19:30 horas: Concierto en el Arco de la Estrella 'La armonía de los pueblos'.

20:00 horas: Taller de vidrio soplado.

20:15 horas: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Judería Vieja.

20:30 horas: Taller de caramelizado.

20:30 y 21:00 horas: Espectáculo de luz y sonido de 15 minutos sobre la torre de Bujaco.

21:15 horas: Taller de cota de malla.

21:30 horas: Concierto Plaza Mayor 'Armonías del medievo'.

22:00 horas: Personaje teatral cómico 'La sota de bastos'.

22:30 horas: Taller de caligrafía árabe.

23:00 horas: Espectáculo de fuego y pirotecnia 'Drakkar On Fire'.

23:15 horas: Charla 'La cultura judía y el comercio', en la Plaza de la Judería Vieja.

00:00 horas: Cierre del mercado.

Sábado, 15 de noviembre

12:00 horas: Apertura del mercado, rincón Infantil, exposiciones y campamentos.

12:15 horas: Pasacalles musical 'Sonidos que viajan'.

12:15 horas: Danza oriental 'Desierto'.

12:30 horas: Pasacalles con malabares 'La bola y el gigante'.

12:30 horas: Personaje cómico 'Froilán de todos los duendes'.

12:45 horas: Pasacalles musical 'Al son de las ninfas'.

12:45 horas: Vida cotidiana en un campamento cristiano en Plaza Caldereros.

13:00 horas: Pasacalles malabares y danza 'Las ghawazee'.

13:00 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

13:15 hora: Pasacalles musical 'Melodías de las tres tierras'.

13:00 horas: Degustación gastronómica en el Foro de Balbos.

13:15 horas: Disparos de artillería árabe en la Plaza de la Judería Vieja.

13:30 horas: Danza oriental fusión 'Desierto'.

13:30 horas: Taller de alfarería

13:30 horas: Personaje teatral cómico 'Don Emérito de los bosques'.

13:45 horas: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Caldereros.

13:45 horas: Pasacalles musical 'A la taberna del folk'.

14:00 horas: Taller de esgrima infantil en la Plaza Caldereros.

14:15 horas: Pasacalles de fantasía 'Los duendes'.

14:30 horas: Pasacalles con malabares 'Bufones y sus cacharros'.

15:00 horas: Taller de vidrio soplado.

15:30 horas: Charla explicativa 'La cultura Judía y el comercio' en la Plaza de la Judería Vieja.

Ampliar Imagen de archivo de la pasada edición.

16:15 horas: Charla 'Armas del medievo' en la Plaza Caldereros.

16:30 horas: Pasacalles musical 'Al son del mercado'.

16:30 horas: Danza oriental fusión 'Desierto'.

16:45 horas: Disparos de artillería árabe, en la Plaza de la Judería Vieja.

17:00 horas: Pasacalles teatral cómico 'Tropas de asalto'.

17:15 horas: Pasacalles malabares y danza 'Las ghawazee'.

17:15 horas: Personaje teatral cómico 'Don Emérito de los bosques'.

17:45 horas: Taller de alfarería.

18:00 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

18:15 horas: Pasacalles musical 'A la taberna del folk'.

18:30 horas: Taller de esgrima infantil en la Plaza Caldereros.

18:45 horas: Pasacalles teatral cómico 'Bufones y sus cacharros'.

19:00 horas: Pasacalles personaje medieval 'El bufón'.

19:15 horas: Taller de henna.

19:15 horas: Personaje cómico 'Gándulf, el peregrino'.

19:30 horas: Concierto en el Arco de la Estrella 'El latido de las tres culturas'.

20:00 horas: Taller de madera.

20:15 horas: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Judería Vieja.

20:30 y 21:00 horas: Espectáculo de luz y sonido de 15 minutos sobre la torre de Bujaco.

20:30 horas: Taller de caramelizado.

21:00 horas: Pasacalles personaje medieval 'El bufón'.

21:15 horas: Taller de torno de pies.

21:30 horas: Concierto en la Plaza Mayor 'El alma del medievo'.

22:00 horas: Personaje teatral cómico 'La sota de bastos'.

22:30 horas: Taller de cota de malla.

23:00 horas: Espectáculo de fuego y pirotecnia 'La profecía del fuego'.

23:15 horas: Charla 'La cultura Judía y el comercio' en la Plaza de la Judería Vieja.

00:30 horas: Cierre del mercado.

Domingo, 16 de noviembre

12:00 horas: Apertura del mercado, rincón infantil, exposiciones y campamentos

12:15 horas: Pasacalles musical 'Los ecos de las tres culturas'.

12:15 horas: Danza oriental fusión 'Desierto'.

12:30 horas: Pasacalles con malabares 'La bola y el gigante'.

12:30 horas: Personaje cómico 'Froilán de todos los duendes'.

12:45 hoars: Vida cotidiana en un campamento cristiano en la Plaza Caldereros.

13:00 horas: Pasacalles malabares y danza 'Las ghawazee'.

13:00 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

13:00 horas: Degustación gastronómica en el Foro de Balbos).

13:15 horas: Pasacalles musical 'Sonidos del medievo'.

13:15 horas: Disparos de artillería árabe en la Plaza de la Judería Vieja.

13:30 horas: Danza oriental fusión 'Desierto'.

13:30 horas: Personaje teatral cómico 'Don Emérito de los bosques'.

13:45 horas: Taller de alfarería.

13:45 horas: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Caldereros.

14:00 horas: Taller de esgrima infantil en la Plaza Caldereros.

14:15 horas: Pasacalles de fantasía 'Los duendes'.

14:30 horas: Pasacalles con malabares 'Bufones y sus cacharros'.

15:00 horas: Taller de cota de malla.

15:30 horas: Charla 'La cultura Judía y el comercio' en la Plaza de la Judería Vieja.

16:15 horas: Charla 'Armas del medievo' en la Plaza Caldereros.

16:30 horas: Pasacalles musical 'Ecos de las culturas'.

16:45 horas: Disparos de artillería árabe, en la Plaza de la Judería Vieja.

17:00 horas: Pasacalles malabares y danza 'Las ghawazee'.

17:15 horas: Taller de alfarería

17:15 horas: Personaje cómico 'Froilán de todos los duendes'.

17:30 horas: Pasacalles teatral cómico 'Tropas de asalto'.

17:45 horas: Taller de esgrima infantil, en la Plaza Caldereros.

18:00 horas: Exhibición de cetrería en la Plaza Mayor.

18:15 horas: Exhibición de lucha musulmana y cristiana en la Plaza de la Judería Vieja.

18:30 horas: Pasacalles musical 'Sonidos del medievo'.

18:30 horas: Taller de caligrafía árabe.

18:45 horas: Pasacalles teatral cómico 'Bufones y sus cacharros'.

19:00 horas: Pasacalles personaje 'Barbarians'.

19:15 horas: Vida cotidiana en un campamento cristiano, en la Plaza Caldereros.

19:30 horas: Personaje teatral cómico 'Sor Violeta'.

19:30 horas: Taller de vidrio soplado.

20:00 horas: Charla 'La cultura Judía y el comercio' en la Plaza de la Judería Vieja.

20:30 horas: Taller de caramelizado.

21:00 horas: Taller de cota de malla.

22:00 horas: Espectáculo de cierre con todas las compañías / Sinfonía de luz y fuego.

Temas

Cáceres