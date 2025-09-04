El programa ‘Cáceres al fresco’ se clausura con una gran fiesta en Valhondo

Redacción CÁCERES. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:44 Comenta Compartir

El programa de verano ‘Cáceres al Fresco 2.5’, puesto en marcha por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres, llega a su fin hoy con la fiesta final, a partir de las 19,00 horas, en el Parque del edificio Valhondo. Habrá actividades de juegos en familia, música, una espectacular ‘fiesta Holi’, que consiste en que los participantes se lancen, unos a otros, polvos de colores (hipoalergénicos, sin gluten y biodegradables) para acabar lo más pintados y manchados posibles. También habrá fiesta de la espuma con un gran cañón y animaciones sorpresas.

El balance ha sido muy positivo con la presencia de más de 560 personas que han participado en las 20 jornadas lúdicas y en las 8 rutas medioambientales que, durante julio y agosto, han recorrido parques, plazas y espacios naturales de los cinco distritos de la ciudad.