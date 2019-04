Profesores y maestros

De vez en cuando, nos viene a la memoria el recuerdo de profesores que fueron muy influyentes para el desarrollo posterior de nuestras vidas. Profesores que nos impartieron clases magníficas, y que supieron conducir nuestro aprendizaje por el camino adecuado. Les estaremos eternamente agradecidos, porque hicieron uso de sus grandes cualidades para enseñarnos y también porque se esforzaron en 'quitarnos el pelo de la dehesa', lo cual, en muchos casos requería mucha paciencia por su parte.

Pero, es curioso, que no los recordamos por sus grandes enseñanzas, sino por anécdotas menos trascendentes que se quedaron grabadas en nuestras mentes. Recuerdo al profesor de Química que me mandó ir al servicio para hacer pis en un tubo de ensayo. Volví con el líquido aún calentito y dijo al primero: «un químico tiene que tener buen estómago así es que, haz como yo». Metió un dedo en el tubo y lo chupó. Y todos detrás para hacer lo mismo. Lo segundo, dijo, «es tener mucha vista, porque yo he metido el dedo índice y he chupado el dedo corazón..». ¡Buena lección!

Otro profesor, para picarnos, decía que nos parecíamos a 'Juanito el Tonto' que era transportista y resolvía un problema con la solución del problema anterior. Le mandaron traer una piedra de moler y la trajo a mano, andando tras el carro de paja. A la vez siguiente, le pidieron una aguja, ¡y la echó al carro! Nos enseñó que para cada problema hay que buscar el camino adecuado y no seguir la rutina. ¡Cuántas veces me he acordado, y he comprobado que estaba haciendo lo mismo que Juanito el Tonto! Al menos, lo reconozco. Pero saqué un notable.

Como he ejercido algún tiempo como profesor, recomiendo a los alumnos que sean agradecidos con sus maestros. Nos da una gran alegría que nos recuerden con cariño.