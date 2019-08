La Procesión Magna rescata su formato original y regresa a la parte antigua de Cáceres Imagen de la Procesión Magna, de 2015, que partió desde el Paseo de Cánovas. :: hoy Ya están en marcha los preparativos del desfile extraordinario, que se celebra cada cinco años y será el Viernes Santo de 2020 MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Lunes, 26 agosto 2019, 08:00

Faltan ocho meses, pero la organización de una Procesión Magna requiere que los preparativos arranquen con antelación. Hay mucha maquinaria que engrasar. La Unión de Cofradías Penitenciales ya está en ello y ha creado una comisión especial encargada de la organización de esta cita extraordinaria, que se celebra en la ciudad cada cinco años.

La de 2020 tendrá algunos cambios cualitativos relevantes con respecto a la anterior, la de 2015. El más significativo es que recuperará su recorrido original, el de la Magna de 2010, tras las modificaciones introducidas en la última edición. Así las cosas la parte antigua volverá a ser el escenario del desfile frente al Paseo de Cánovas, lugar elegido -no sin controversia- para el arranque de la procesión de hace cuatro años.

Además, otra de las grandes novedades relevantes es que la Magna será el Viernes Santo, 10 de abril. Y coincidirá con el desfile del Santo Entierro. En 2015 también se modificó la fecha y la procesión tuvo lugar el Sábado Santo.

Jacoba Ceballos, vicepresidenta de la Unión de Cofradías, está al frente de la comisión encargada de los preparativos. Ya se ha decidido, avanza, el recorrido que tendrá el desfile. Hay que recordar que la filosofía de la Procesión Magna es reunir en una única cita al mayor número de cofradías posible y que cada una de ellas participe con un paso o, al menos, con una representación de la hermandad.

El próximo Viernes Santo la Procesión Magna partirá desde la Plaza de San Mateo. Hasta aquí llegarán las cofradías participantes con cada uno de sus pasos. Después, descenderán por la calle Ancha e iniciarán su camino hacia la Plaza Mayor por los adarves. A la altura de Puerta de Mérida, una vez que todos los pasos de la Magna hayan superado este punto, se unirá al cortejo la procesión del Santo Entierro.

Desde la Plaza Mayor, el desfile continuará por Pintores, Plaza de San Juan, Sergio Sánchez, Pizarro y Plaza de Santa Clara, donde se disolverá, según ha decidido la comisión creada para la ocasión.

Todas las cofradías

Avanza Jacoba Ceballos que las 17 cofradías que protagonizan la Semana Santa cacereña han confirmado su participación. Pero no todas podrán hacerlo con pasos. En estos casos, lo harán con una representación. Los estatutos de la hermandad del Cristo Negro, por ejemplo, prohíben que la imagen salga del recinto amurallado. Por eso, la talla no desfilará en la Magna, aunque sí la hará un grupo de integrantes de la cofradía. Y en el caso de la hermandad del Dulce Nombre, con sede en el Vivero, han descartado desfilar con imagen porque su paso de costal no cabría en las calles más angostas de la Ciudad Monumental, según indica su hermano mayor, Francisco Roncero. Sí participará con paso la otra cofradía de costaleros de la ciudad, la del Cristo de la Salud, con sede en Santo Domingo. «Hemos hecho las mediciones y no hay problema», avanza el mayordomo, Luis Pedro Cámara.

La Procesión Magna de 2015 aglutinó una serie de circunstancias que la hicieron única. Al ser la primera que se celebraba tras la declaración de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional, se quisieron hacer algunas innovaciones. Por eso partió desde Cánovas (y continuó por San Antón, San Pedro, Gran Vía y Plaza Mayor) para favorecer la participación de las cofradías de costal y, además, se pasó al Sábado Santo. El viernes se celebran más desfiles y, por tanto, la capacidad de las cofradías para sumarse a la convocatoria es menor.

La decisión no gustó a todos y hubo dos cofradías, Cristo Negro y Batallas, que decidieron quedarse al margen del desfile.