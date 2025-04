El principio de no regresión ambiental, el gran obstáculo para el complejo budista de Cáceres

Los juristas lo denominan principio de no regresión ambiental y es el mayor escollo que tendrán que salvar quienes defienden la desprotección del monte Arropé ( ... o Arropez) para construir allí el complejo budista. Como se ha venido publicando, el camino que han elegido la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres para sacar adelante el proyecto en ese terreno es eliminar la ZEPA que lo protege, dentro de un plan más amplio que tiene el ejecutivo autonómico para modificar los límites de estos espacios protegidos en varias zonas de Extremadura. El principio de no regresión, que vienen aplicando de manera sistemática tanto los tribunales españoles como la Unión Europea, no dice que no pueda retirarse la protección, sino que solo es posible hacerlo si se acredita sin lugar a dudas que existe un interés público especialmente relevante, superior al medioambiental.

En los últimos años se han publicado sobre el principio de no regresión, también llamado cláusula 'Standstill', numerosos artículos, tesis doctorales, sentencias y hasta un dictamen del Consejo de Estado. En una tesis leída en 2015, la jurista Ángela María Amaya señala que este principio «busca evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental». El Consejo de Estado indica, por su parte, que las superficies ya protegidas de un municipio «se configuran como un mínimo sin retorno», y que solo se puede reducir esas superficies «cuando existe un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga».

Ese es por lo tanto el reto al que se enfrenta la Junta para poder levantar la protección de Arropé: acreditar sin género de dudas no solo que el monte ha perdido su valor medioambiental, sino también que el proyecto budista tiene un interés general por encima del particular de sus promotores. Esto es, según juristas consultados por HOY, lo que va a tomar en consideración la Unión Europea para decidir si acepta o no la modificación de la ZEPA, pues hay que recordar que en esta materia es Bruselas la que tiene la última palabra.

Conservacionistas

La Junta, el Ayuntamiento y, por supuesto, los promotores están convencidos de que ese interés general superior existe, aunque será cuando se plantee formalmente la retirada de la protección cuando tendrán que demostrarlo de manera fehaciente, es decir, en términos jurídicos. Deberán hacerlo en principio ante la autoridad medioambiental europea, y puede que también ante los tribunales en el caso de que algún colectivo conservacionista decida presentar batalla en los juzgados. De momento no lo han hecho, aunque varios de ellos, como SEO/Birdlife o Adenex, ya han dicho que no están de acuerdo con la desprotección y han advertido de los graves obstáculos con los que se va a topar el intento de eliminar o mover la ZEPA.

No en vano, existen numerosas sentencias del Tribunal Supremo en los últimos años que marcan doctrina contra tentativas similares de desprotección, apelando precisamente al principio de no regresión ambiental. También lo hace, sin ir más lejos, la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que tumba el cambio del plan de urbanismo cacereño que permitía instalar macroplantas solares en suelo protegido. «Lo que no es viable es que la modificación del PGM de Cáceres se construya únicamente sobre la solicitud de una empresa solar fotovoltaica, a instancia de ella, y durante la tramitación no se compruebe, acredite y justifique en qué medida la modificación garantiza el cumplimiento del interés general, la protección del medio ambiente y el principio de no regresión», indica la sentencia entre sus argumentos.

Desde la Junta y el Ayuntamiento de Cáceres se tratará de hacer valer que el beneficio público se basa, como han venido defendiendo, en varios aspectos. Uno de ellos es el puramente económico, es decir, el poder de atracción que ejercería un complejo budista de esa magnitud, único en Europa, para congregar al denominado turismo espiritual. Se ha llegado a hablar literalmente de millones de visitantes potenciales al año, que tendrían un impacto directo y muy significativo en la economía local.

Tierra sagrada

Después está la parte espiritual, que es la que con mayor énfasis apoyan los promotores desde la Fundación Lumbini Garden, y que se basa en el encuentro entre culturas y la designación de Cáceres como tierra sagrada del budismo, un reconocimiento internacional que serviría también para apuntalar el interés general del proyecto y tratar de salvar los posibles reparos que se pudieran poner desde Bruselas. El alcalde, Luis Salaya, ha asegurado además en las últimas semanas que el cambio de ZEPA que se plantea tendrá como consecuencia en realidad una mejor protección del término municipal, ya que será más intensa en los parajes que realmente lo merecen, al tiempo que se desbloquea el desarrollo urbano de la ciudad.

Hay por delante en todo caso un largo camino, de varios años, incluso aunque la tramitación no se judicialice. Mientras tanto los promotores, tanto públicos como privados, siguen trabajando para recabar apoyos y dar a conocer el complejo budista. El monte Arropé es, por ahora, el único emplazamiento que se contempla pese a que el presidente de la Fundación Lumbini Garden, José Manuel Vilanova, ya reconoció la semana pasada que el asunto de la ZEPA es un problema y advirtió de que los inversores interesados no pueden esperar eternamente a que se solucione su situación urbanística.