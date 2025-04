¿Qué es el principio de no regresión, el gran obstáculo para el complejo budista de Cáceres? El derecho ambiental ha consolidado esta figura, que establece que la protección que se da a unos terrenos es irreversible a menos que se logre demostrar que existe un interés público superior

Jueves, 17 de febrero 2022

El principio de no regresión en materia medioambiental es una figura jurídica relativamente novedosa (su impulso definitivo llegó en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 2012), que se ha consolidado en el derecho medioambiental como una herramienta para impedir que los poderes públicos reduzcan o reviertan la protección a terrenos que ya cuentan con ella. Es el mayor escollo que tendrán que salvar quienes defienden la desprotección del monte Arropé (o Arropez) para construir allí el complejo budista de Cáceres. Lo que dice es, básicamente, que esa protección es irreversible con carácter general, y que para poder modificarla se debe demostrar jurídicamente que existe un interés público superior al medioambiental.

Conocido también como cláusula 'Standstill', el principio de no regresión ha sido utilizado ya en España por el Tribunal Supremo en varias sentencias y consagrado en un dictamen del Consejo de Estado. Ha sido asimilado también por el Derecho Comunitario como un principio por el que se rige la Unión Europea, como máxima autoridad en la materia, a la hora de permitir o no la modificación de protecciones ambientales.

Aunque el propósito con el que nació el principio de no regresión es blindar la protección medioambiental conseguida en los territorios, no se trata, como se ha dicho, de un concepto absoluto. En determinadas circunstancias permite a los poderes públicos realizar cambios, si bien solo bajo condiciones muy estrictas que tienen que ver con la existencia o no de un interés general demostrable que aconseje revertir o incluso eliminar por completo la protección de unos terrenos.

Un obstáculo en Cáceres

El camino que han elegido la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres para sacar adelante el proyecto en ese terreno es eliminar la ZEPA que lo protege, dentro de un plan más amplio que tiene el ejecutivo autonómico para modificar los límites de estos espacios protegidos en varias zonas de Extremadura. El principio de no regresión, que vienen aplicando de manera sistemática tanto los tribunales españoles como la Unión Europea, no dice que no pueda retirarse la protección, sino que solo es posible hacerlo si se acredita sin lugar a dudas que existe un interés público especialmente relevante, superior al medioambiental.

