«El Príncipe es un recuerdo para todos en estos años que ha ido transformándose»

Como para otros cacereños de su generación, el parque del Príncipe era el sitio de juegos y recreo de Julián González de la Montaña y sus amigos. Desde San Francisco, el barrio donde creció, venía por la tarde con su grupo a divertirse en una especie de circuito de entrenamiento que, según evoca, patrocinó Cola Cao. «Lo llamábamos la pista Cola Cao y recuerdo que tenía tres niveles de dificultad, uno amarillo, otro verde y otro naranja. En esa época aquello era para nosotros como si hubieran traído algo muy especial», confiesa este delineante de profesión mientras dibuja uno de los rincones del vergel de Cáceres.

«El Príncipe es un recuerdo para todos los cacereños en estos años que ha ido transformándose», añade.

Julián pertenece a un movimiento artístico y cultural llamado 'Urban Sketcher', una disciplina pictórica desenfadada y actual que se ha popularizado entre profesionales y aficionados de todo el mundo.

Con 12 años este cacereño ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Cáceres, siendo uno de sus alumnos más jóvenes. Casi cuatro décadas después se ha especializado en esta técnica casual, con la que recrea con una precisión pasmosa los detalles que su mirada capta en el entorno urbano. «Uno de los lemas del 'Urban Sketcher' es que dibujamos lo que vemos», apunta.

Pese a afirmar que los espacios naturales como el del Príncipe le inspiran para sus creaciones, el artista admite que realmente se siente más atraído por las edificaciones. «Soy de líneas y perspectivas más complicadas».

Una ilustración de la Plaza Mayor hecha por el dibujante ha sido elegida por el Ayuntamiento como regalo protocolario

Julián no carga para plasmarlas con un pesado caballete ni una amplia paleta de colores, ni tampoco con cientos de brochas. En una discreta mochila porta un juego de rotuladores, varios estilográficos con distintas puntas, una pluma lápiz especial para 'urban sketchers' y unos ligeros pinceles de agua con su depósito incorporado.

Con este material lleva un tiempo volcado en la que ha denominado serie azul, una colección personal de estampas bicromática, en gris y azul, que tiene en proyecto reunir en una publicación ilustrada de Cáceres, que le gustaría que viese la luz. «Para esta serie realizo un primer esbozo muy superficial a lápiz, luego directamente dibujo a tinta con estilógrafo y con los rotuladores azul y gris, que nosotros llamamos marcadores, hago todo el sombreado», detalla el pintor.

Precisamente, una de sus ilustraciones, un dibujo de la Plaza Mayor al que ha incorporado el amarillo para resaltar la viveza de las letras turísticas instaladas en el recinto, llamó la atención de los gobernantes locales, que han decidido adquirirla para ofrecerla como regalo protocolario del Ayuntamiento.

Julián exhibe sus creaciones en Instagram, una red social en la que apenas sabía desenvolverse y que ha proyectado sus trabajos dentro y fuera de España. «No soy mucho de redes sociales –reconoce– pero empecé a meterlas en Instagram y fue alucinante porque creció una barbaridad. Llevo unos tres años, tengo más de 28.000 seguidores y contacta conmigo gente de todo el mundo. Echo casi una hora al día contestando los mensajes», confiesa Julián, que trabaja como diseñador de mobiliario en una firma de cocinas.

Gracias al poder de difusión de Internet a este cacereño de 51 años le llegan encargos de todas partes y propuestas para dar los cursos y talleres que imparte en su tiempo libre, principalmente fuera de la ciudad. «En Cáceres no se mueve mucho; estoy intentando crear un grupito de gente (no a nivel profesional) que quiera salir a dibujar y quedemos los sábados. Aunque todo lleva su tiempo y no es fácil».

En el que lleva dedicado al 'Urban Sketcher', que se traduce como dibujo urbano y se realiza 'in situ', el ilustrador ha expuesto en varias salas de la capital cacereña, entre ellas, de la Diputación, la Biblioteca Pública y el Gran Café.

