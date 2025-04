El Príncipe Felipe quedará libre de cargas si el Cacereño justifica el interés público El club proyecta en la finca del estadio un complejo deportivo, residencial y formativo que quiere financiar con los fondos Next Generation

Ayuntamiento de Cáceres y Club Polideportivo Cacereño caminan en comunión para que la finca de cinco hectáreas donde se ubica el estadio Príncipe Felipe pueda tener otros usos, además del deportivo. Así lo escenificaron este martes el alcalde de la ciudad, Luis Salaya, y el presidente del decano del fútbol extremeño, Carlos Ordóñez, tras una reunión mantenida entre ambos en el consistorio cacereño.

Por parte del Ayuntamiento de Cáceres existe la voluntad política de levantar las cargas que pesan sobre el coliseo verde y que en un principio deberían expirar en 2026, cuando vence el contrato de cesión. Según consta en las escrituras tras la adjudicación de los terrenos al Cacereño en el año 1975, la parcela debía tener un uso deportivo «durante 50 años como mínimo». La idea ahora es que la sociedad anónima deportiva presidida por Carlos Ordóñez, a través de un escrito fundamentado, pueda justificar ante la Secretaría General del Ayuntamiento de Cáceres un «interés público» que permita llevar este asunto a la Comisión de Desarrollo Urbano.

Entre sus objetivos, el máximo accionista de la entidad verdiblanca pretende construir en la parcela del estadio un complejo multidisciplinar que albergaría no solo instalaciones deportivas, sino también una residencia y aulas de formación, además de la propia remodelación del estadio. Una actuación que estaría supeditada a una partida de los fondos europeos Next Generation.

Sin embargo, tal y como reconoció el propio Salaya, se trata de un borrador que aún no ha entrado de lleno en la maquinaria burocrática: «El club ha hecho muy buen trabajo con este proyecto porque contempla generación de empleo y crecimiento, que son los ingredientes que nos están exigiendo en la ejecución de los fondos europeos, pero todavía no hay ninguna orden de subvenciones a la que se pueda acoger un proyecto así».

El club verdiblanco realizó su petición en febrero de 2020, pero no fue hasta el pasado mes de diciembre cuando esta demanda llegó a la citada comisión. El Ejecutivo local, que inicialmente tenía previsto rechazar la propuesta, estimó una petición del PP –secundada por el resto de la oposición– para dejar este punto encima de la mesa con el objetivo de buscar alternativas.

Varias semanas después, el alcalde sostiene que la propuesta del Cacereño es factible: «Tenemos informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento que abren una puerta a poder levantar esas cargas en razón del interés público que tiene el proyecto del Cacereño. Hay un interés social más que demostrado», explicó Luis Salaya. El alcalde también se refirió al cambio de paradigma existente en cuanto a la realidad social actual y a la de los años 70: «Es justo replantear este asunto cuando ha pasado tanto tiempo y cuando las cosas han cambiado tanto», defendió.

Asimismo, Salaya incidió en el hecho de que la voluntad del Ayuntamiento de Cáceres no atiende a un problema sobrevenido, «sino a la eliminación de trabas que impiden un crecimiento mayor del Cacereño en un momento en el que se está haciendo muy buen trabajo. Lo más importante para el futuro del club es el levantamiento de las cláusulas del contrato. Unas cargas que empiezan a pesar mucho por los esfuerzos que se están haciendo».

Un mes de plazo

Tanto Salaya como Carlos Ordóñez acordaron que en el plazo de un mes el Cacereño deberá presentar ante la Secretaría General del Ayuntamiento de Cáceres un informe a través del cual el club verdiblanco pueda justificar con la premisa del «interés público» la eliminación de las cargas. Todo ello para incluir esta demanda en el expediente que posteriormente tendrá que ir a la Comisión de Desarrollo Urbano. «Agradezco el interés del Ayuntamiento porque es una manera de que el club pueda crecer. Una vez se eliminen esas cláusulas, será más fácil encontrar financiación. Lo estudiaremos con nuestro despacho jurídico y presentaremos lo necesario para que puedan eliminarse esas cargas sin que existan problemas para el Ayuntamiento ni para el Cacereño», explicó el mandatario de la sociedad anónima deportiva.

Al margen de que pueda cristalizar o no el proyecto multidisciplinar, ¿cuáles serían los primeros nuevos usos que daría el Cacereño a la parcela si logra el levantamiento de las cargas? «Hasta que no sea viable, no podemos avanzar nada», zanjó Carlos Ordóñez.