La principal industria de Cáceres cumple este mes 50 años de su llegada a la ciudad

La fábrica Catelsa celebra este mes con un gran acto en sus instalaciones del polígono de las Capellanías los 50 años desde el inicio de ... su andadura en Cáceres en el año 1973, bajo la dirección del ingeniero y conocido industrial cacereño Marcelo Muriel. La fabricante francesa de neumáticos Hutchinson adquirió esta compañía cacereña en el año 1988. Desde entonces, ambos nombres, Catelsa Hutchinson están unidos.

Se trata de una de las pocas industrias de la ciudad y de las mayores empleadoras del sector privado. Su director, Jorge Gutiérrez, que ha pasado por distintos cargos en la fábrica desde que entrara en ella hace 26 años considera un éxito esta trayectoria. «Es un orgullo, somos una empresa que está en una zona no industrial, que trabaja para clientes que no están localizados aquí y sin estar en la ruta logística que deberíamos estar, no es fácil haber aguantado 50 años en una industria que es tremendamente competitiva».

Producción

Catelsa, que llevará a cabo una jornada festiva el 16 de septiembre a la que están invitadas autoridades locales y regionales, ha logrado también, subraya Jorge Gutiérrez, ofrecer un puesto fijo a centenares de trabajadores más allá del sector público, que es el recurso habitual en zonas con poco músculo industrial como es esta. «En el resto de Extremadura todavía hay un poco más de industria privada, pero aquí, en Cáceres, históricamente estuvo la Wächtersbach (fábrica alemana de cerámica) e Induyco (la textil del Corte Inglés) y cerraron, quedamos nosotros como industria productiva puramente», asegura este ingeniero, que tomó el relevo de Jean Luc Wisniewski tras su jubilación el año pasado. En el acto que se celebrará para conmemorar los 50 años también estarán invitados más de 100 veteranos que han echado su vida laboral en esta fábrica. También estarán responsables de la empresa matriz en Francia. Habrá una visita a la planta y posteriormente se llevará a cabo una comida informal de fraternización.

Esta factoría trabaja para prácticamente todas las firmas automovilísticas y un tercio de los coches europeos llevan material salido de esta fábrica de Cáceres, que exporta la mayor parte del material que fabrica.