La princesa actriz que eclipsó a Alain Delon en Extremadura

Estábamos tomando un café en la terraza de La Maestra, en la Plaza Mayor, disfrutando del sol y de ver la gran cantidad de turistas ... que hay ya en Cáceres, cuando el difunto Sanjosé sacó el tema.

–¿Qué os parece lo del actor Alain Delon?

–¿Qué le ocurre? –preguntó el fotógrafo Guinea.

–Pues que ha anunciado que se va a suicidar. Como puede tener una muerte asistida al vivir en Suiza, ha encargado a su hijo Anthony su muerte. Tiene 86 años, ha sufrido un derrame cerebral y está hecho polvo porque hace unos meses se murió su mujer Nathalie de un cáncer de páncreas y también su amigo el actor Jean-Paul Belmondo.

–No me gusta hablar de la muerte –dijo Caridad moviéndose intranquilo en el asiento–, y menos con un Caronte encargado de guiar las almas errantes de los difuntos recientes.

–Bueno, ya lo irás pensando. Por cierto, ¿sabéis que Alain Delón estuvo rodando en Cáceres y Trujillo?

–Sí –dije yo–. Me lo contó el amigo Moreno Doncel, la Voz de Oro de Extremadura. Fue el 'El tulipán negro', sería por los años 70 o así.

–No. Fue antes –apuntó Sanjosé– El rodaje fue en julio de 1963. Primero estuvieron en Trujillo y luego en Cáceres. La película tuvo bastante éxito, aunque si se ve ahora, causa un poco de risa; pero es graciosa. El Tulipán Negro es una especie de Zorro a la francesa, un enmascarado que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Está ambientada en la Francia previa a la Revolución. El jefe de Policía es Adolfo Marsillach, que lo hace muy bien, éste le corta la cara al enmascarado. Sospecha de un conde y piensa que por fin le ha descubierto, pero resulta que tiene un hermano gemelo que le suplanta, por lo tanto Alain Delon interpreta dos personajes. La actriz protagonista es Virna Lisi, que fue bastante famosa también.

–Estaría la gente en Cáceres y Trujillo como loca con estos dos famosos, ¿no? –le pregunté.

–No te creas. Cuando Alain Delon vino a este rodaje tenía solo 28 años. No era muy conocido aunque ya había hecho dos buenas películas con Visconti: 'Rocco y sus hermanos' en 1960 y 'El Gatopardo' que se estrenó el año que vino a Cáceres. Virna Lisi era muy guapa (murió en 2014 con 78 años); decían que era la nueva Marilyn Monroe que se había muerto en 1962; pero aún no había hecho películas destacadas. En 1965 hizo con Jack Lemmon 'Cómo matar a la propia esposa'. Tanto Alain Delon como Virna Lisi quedaron eclipsado por otra actriz.

1. Secuencia en la cacereña Plaza de Santa María. 2. El actor francés tenía 28 años. 3. Dawn Addams.

–¿Quién era, sabiondo? –Quiso saber Manuel Caridad.

–Era la inglesa Dawn Addams, que en esa época estaba en todas las revistas del corazón ya que se había casado con un príncipe. Se ve que de aquella estaba de moda que las actrices se liaran con príncipes, y si en 1956Grace Kelly se casó con Rainiero de Mónaco, la Addams lo hizo con el príncipe italiano de Roccasecca...

–Parece un personaje de Los Picapiedra –se rio Guinea.

–A la Addams no le fue muy bien con él –siguió Sanjosé–, era muy posesivo y quería que dejara el cine. Tuvieron un hijo y se divorciaron definitivamente en 1971, luego ella se murió en 1985, con 54 años.

–¿Hizo alguna película buena? –pregunté.

–Participó en 'Cantando bajo la lluvia' en 1952; en 'Un rey en Nueva York' que hizo en 1957Charlie Chaplin, Charlot; y en varios episodios de 'El Santo' la serie de Roger Moore. Cuando vino a Cáceres estaba separándose del príncipe, y cuando llegó a España, el 1 de julio de 1963, para ir al rodaje a Trujillo, en las escalinatas del avión le esperaban muchos periodistas, uno de ellos JaimePeñafiel, al que le extrañó que solo llevara una maleta.

Vídeo.

–¿Y qué tal le fue en Extremadura? –seguí preguntando.

–Su papel era el de guapa marquesa, la mujer del hombre más poderoso de la comarca, que tiene sus líos amorosos con Alain Delon. Le sacaron en algunas revistas y periódicos pensativa, y escribieron: «parece que la fama, la belleza y la fortuna, hadas madrinas de la estrella, no dan, por sí solas, la felicidad»; pero ella era muy alegre, el Diario HOY le hizo una entrevista en una novillada en Cáceres. Dijo que se había comprado un sombrero cordobés para que no le hiciera daño el sol extremeño, ya que rodaban todos los días de 7 de la mañana a 7 de la tarde, y solo descansaba los domingos (la novillada fue un domingo). En uno de esos descansos había ido a Badajoz, que le pareció «muy guapo», según sus palabras, y que le gustó la cafetería Colón. En la corrida ocurrió algo gracioso: el novillero brindó un novillo a la actriz, le tiró la montera y ella se la puso en la cabeza todo el tiempo. El novillero era Manuel Amador, al que unos meses después Curro Romero le dio la alternativa en La Maestranza de Sevilla. Por cierto, Amador se ha muerto hace un mes.

1. Noticia de la llegada de la actriz princesa, que vino en 1963. 2. Exclusiva del Diraio HOY de la novillada en Cáceres. 3. La actriz con la montera del bridis. HOY

Caridad había estado callado todo el tiempo, pero cada vez que el difunto nombraba una muerte, se movía inquieto en el asiento. Lo hizo cuando escuchó lo de la reciente muerte del torero. Tomaba un sorbo del café, cuando Sanjosé le preguntó: «Bueno Manuel... ¿Qué pasa si te pones peor de lo tuyo y estás como Alain Delón? ¿Qué hacemos?». Del susto, Caridad echó lo que tenía en la boca, como un volcán, hacia el suelo. Se levantó y nos dijo al fotógrafo y a mí: «¡Cuidadito con éste! –señaló al difunto– que me quiere llevar de ayudante. Escuchar bien lo que os digo: aunque no me pueda mover, aunque tenga dolor... ¡Mientras pueda sonreír, dejadme vivir!».