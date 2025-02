Primeros Pobladores debe pagar la obra en Santa Ana para seguir las excavaciones en Cáceres

El equipo de investigación Primeros Pobladores de Extremadura deberá asumir el coste de los arreglos necesarios, unos 65.000 euros, para que la cueva de ... Santa Ana cumpla con la normativa de prevención de riesgos laborales.

Así lo explica el Ministerio de Defensa, que ha denegado la campaña de investigación que los científicos tenían prevista para este mes de diciembre. La cueva se encuentra dentro de los terrenos del centro de formación de tropas número 1 (Cefot) por lo que es Defensa el que controla sus accesos, aunque la gestión corresponde al Ministerio de Cultura por ser la encargada de los bienes del patrimonio histórico que están bajo jurisdicción del Estado.

Según explica el gabinete de prensa de este ministerio, en diciembre de 2019 la oficina de prevención de riesgos laborales (PRL) de la Universitat Rovira i Virgili, a la que pertenece Antoni Canals, codirector del equipo Primeros Pobladores, solicitó diferente documentación para realizar la coordinación de actividades del personal investigador que trabaja en la cueva, entre ella la evaluación de los riesgos de la misma.

Al no ser una instalación militar en uso el informe de riesgos laborales de la cueva no existía, por lo que la evaluación inicial la realiza el servicio de riesgos laborales del Ejército de Tierra a solicitud del acuartelamiento Santa Ana. Ese informe, según Defensa, es remitido al acuartelamiento con fecha 17 de marzo de 2020.

En esa evaluación inicial figuraban varios riesgos detectados de nivel de intervención I, « los cuales debieran ser resueltos antes de continuar la actividad laboral en el lugar». Entre ellos, detalla Defensa, se recogía la necesidad de realizar, por una empresa especializada, un estudio geotécnico que garantizase la estabilidad del material de la cueva susceptible de desprendimientos y caídas.

Permisos

Debido a la irrupción de la pandemia en 2020 no se llevó a cabo solicitud de nueva excavación por no considerarse seguro para los investigadores por no estar aún generalizada la vacuna contra la covid. En septiembre de este año Defensa recibe la solicitud para poder llevar a cabo los trabajos a lo largo de este mes, antes de fin de año. Esta posibilidad fue denegada el 2 de noviembre de 2021, que es cuando se informa a Canals de que la denegación se debía a que la cueva no estaba en condiciones adecuadas por motivos de prevención de riesgos laborales. La estimación del dinero que debería emplearse en solucionar los riesgos, esos 65.000 euros, la ha llevado a cabo la comandancia de obras.

El tema espinoso ahora es cómo financiar esa cantidad. Según informa Defensa, como el Ejército de Tierra no puede «priorizar tal actuación frente a otras necesidades de infraestructura», lo que se ha ofrecido al solicitante el inicio de un expediente de concesión demanial sobre la cueva. Se trata de una fórmula otorgada a una persona física o jurídica para el aprovechamiento privativo y temporal de un bien o derecho de dominio público manteniendo su titularidad.

Para llegar a hacer una concesión demanial se incluiría la obligación de realizar las actuaciones necesarias para cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, obras que habrían de sufragar los solicitantes o beneficiarios de la concesión demanial.

Esta situación puede comprometer la investigación que este grupo lleva a cabo en la ciudad. Desde 2008 tienen el acceso denegado en la cueva de Maltravieso, por el riesgo para las pinturas rupestres. Primeros Pobladores empezaron a investigar en la cueva de Santa Ana en el año 2001.

Aunque estos científicos al principio contaban con ayuda inicial por parte de las instituciones, en los últimos años han tenido que llevarse a cabo las campañas con fondos propios en una cueva que ofrece muestras de la evolución tecnológica de los homínidos en los últimos 800.000 años y de donde se han extraído piezas animales de gran antigüedad, como un cráneo de hiena del Pleistoceno Medio cifrada en 350.000 años o un oso de hace 600.000. Santa Ana recoge las primeras ocupaciones humanas de la provincia.