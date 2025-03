«La primera fiesta documentada en honor a San Jorge en Cáceres fue en 1548»

«A lo largo de la historia los cacereños han celebrado las fiestas en honor a San Jorge, su patrón, de muy distinta manera», asegura ... Esperanza Díaz García, directora del Archivo Histórico Provincial, que este lunes por la tarde ofreció en la Sala Clavellina el pregón de San Jorge. «La primera fiesta documentada en honor al patrón de Cáceres fue en el año 1548», afirma, mientras señala que la primera de ellas tuvo que haberse celebrado después de 1229, fecha de la reconquista, al tomar la ciudad en su festividad. «En los Fueros de Cáceres de Alfonso IX, se indica que las fiestas serían los últimos 15 días del mes de abril y los 15 primeros del mes de mayo, pero no se puede asegurar que fueran para celebrar San Jorge». Destaca el mensaje de tolerancia de Alfonso IX al animar a la gente que acuda a las fiestas de Cáceres, ya que dicen los fueros que en esos 30 días de fiesta la paz estaba asegurada para todos, tanto cristianos, como judíos o sarracenos.

En su pregón Esperanza Díaz recorrió la presencia de San Jorge en la ciudad de Cáceres recogida en documentos, como que en el siglo XVI se constituyó una cofradía en su nombre, o como el pendón de San Jorge, el que supuestamente se llevó en la reconquista de Cáceres, ya estaba presente en las fiestas del siglo XV. «Hay un documento curioso de 1673 –afirma–, en el que se ve que había un conflicto sobre quién tenía que llevarlo. De esa fecha es un auto del visitador general del Obispado de Coria, para que los curas de Santa María y San Juan de Cáceres, no se entrometan en el privilegio que tiene Pedro Francisco de Ovando y Rol y Cerda, marqués de Camarena, y sus sucesores de llevar el pendón con el que se ganó la villa a los moros en la festividad de San Jorge». Ese privilegio de que el pendón lo llevara un noble no se mantuvo. «En 1972 quien tremola el pendón es el alférez de la ciudad, y en 1975 se indica que es un concejal quien lo hace, aunque no se determina que sea el más joven, como viene sucediendo ahora».

La celebración de San Jorge en la ciudad también está relacionada con los festejos taurinos en épocas anteriores. Esperanza Díaz explica que en los años cincuenta da un giro la fiesta, al hacer un desfile y una batalla entre moros y cristianos, «gran parte de ese cambio –afirma– se debe al obispo Llopis Ivorra, que era natural de Alcoy donde son muy famosas esas fiestas».

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy (Alicante) en honor a San Jorge se celebran el 22, 23 y 24 de abril, y están declaradas de Interés Turístico Internacional. Manuel Llopis Ivorra (1902-1981), fue obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres durante 27 años, de 1950 a 1977.

La directora del Archivo Provincial de Cáceres apunta que la existencia de la figura del dragón en la fiesta es más reciente. «En 1975 es cuando aparece la quema del dragón y los fuegos artificiales». Curiosamente en el desfile de este año está previsto que participen 14 dragones, el número más elevado hasta ahora.

En el pregón Esperanza Díaz también habló de sus recuerdos de la Fiesta. Nacida en Plasencia, con ocho años se marchó a vivir a Cáceres, en donde estuvo interna en el colegio del Sagrado Corazón. En Cáceres estudió en la Universidad, y desde 1994 es directora del Archivo Histórico Provincial.