El primer Salón Inmobiliario de Extremadura llegará a Cáceres en noviembre

El recinto ferial reunirá a más de 40 expositores del sector y pretenden convertirla en la cita de referencia del oeste peninsular

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Cáceres acogerá, del 27 al 29 de noviembre The Hall, el primer Salón Inmobiliario de Extremadura, que reunirá en el recinto ferial a más ... de 40 expositores y a los principales agentes del sector de la vivienda, la construcción, la planificación urbana y la financiación de viviendas.

