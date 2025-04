El primer periódico de Cáceres, que tenía de tirada... un ejemplar

Domingo, 7 de noviembre 2021, 08:00 Comenta Compartir

Nunca he visto tan contento al difunto Sanjosé. Su nieto lleva dos semanas en un centro del norte de Extremadura, desenganchándose de la heroína, y anda todo el tiempo silbando 'El Candil' o cantando 'El Redoble'. Al no tener que estar vigilando al nieto descarriado, ahora se le da por fiscalizar lo que escribimos y ha vuelto a ser el exigente maestro.

–Oye, Juntaletras. –Me dijo el otro día por la mañana cuando apareció a mi lado mientras iba caminando a la Redacción desde casa–. He visto que has estado escribiendo sobre Álvaro Gómez Becerra...

–Sí, el héroe que casi muere dos veces por defender a los cacereños en la Guerra de la Independencia.

–El mismo. Bueno, pues te tengo que decir que no lo hiciste bien. Te quedaste en el envoltorio de la historia.

–Vaya. ¿Qué ocurrió? –dije apenado, parándome para atenderle mejor.

–Vamos a ver; es que el cacereño Gómez Becerra es mucho más que lo que has contado. Es un personaje de película. Fue el primer juez de primera instancia de Cáceres, y en 1813, con 42 años, fue nombrado jefe político de Extremadura, el equivalente a Delegado de Gobierno, viviendo en Badajoz; hasta que al año siguiente, a la vuelta del absolutismo, fue cesado y regresó a Cáceres a ejercer de abogado. En una biografía hecha por María de los Ángeles Valle, dice que resolvió un complicado pleito que tenía Cáceres con Aliseda. Gracias a la ayuda económica de sus amigos se trasladó a Madrid, en donde en 1815 fue nombrado abogado de pobres. Afiliado al Partido Progresista, con la Revolución Liberal de 1820 fue repuesto en su cargo de jefe político de Extremadura, hasta que le dieron idéntico cargo en Toledo. Al año siguiente, con 50 años, fue diputado por Extremadura y en 1822 y 1823 presidió Las Cortes. Fue uno de los 68 diputados que declararon incapaz a Fernando VII para gobernar, y cuando el rey Felón volvió a tener el poder, nuestro Álvaro huyó para salvar la vida.

–¿Qué hizo?

–Escapó desde Cádiz a Gibraltar escondido en un barco de pesca. De allí a Malta, en donde se tuvo que dedicar a cultivar flores y un huerto. Luego fue a Marsella. En 1833, cuando murió su enemigo Fernando VII, pudo volver a España. Tenía entonces 62 años. Fue nombrado fiscal en Madrid y luego regente de la Audiencia de Aragón. Con 66 años fue magistrado del Tribunal Supremo. Elegido otra vez diputado por Cáceres, fue de nuevo presidente de Las Cortes...

–No paraba el hombre –dije reanudando la marcha hacia el trabajo.

–Luego se metió en el Senado. De 1837 a 1840 fue senador por la provincia de Badajoz, por Toledo de 1841 a 1843. Fue presidente del Senado en 1842 y 1843, con 71 y 72 años. También tres veces ministro de Gracia y Justicia y presidente del Consejo de Ministros en 1843. Cambió el gobierno y en 1846, como era una mosca cojonera aunque tuviera 75 años, fue desterrado a Cuenca. Al año volvió a la política al nombrarle Isabel II senador vitalicio. Se murió en Madrid en 1855, con 84 años. ¿Te parece su vida interesante?

–La verdad es que sí.

–Pues falta una cosa que tú deberías saber si fueras un buen periodista.

–¿Cuál? –dije ya mosqueado.

–Pues que fue el fundador del primer periódico de Cáceres. Cuando estuvo en Cáceres vivió en la casa que está en la calle Sancti Spiritu que hace esquina con la calle Río Verde. Allí creó una tertulia casino llamada 'La Suscripción' con 27 socios. Y decidió hacer un periódico que se llamó Asociación de Cáceres. ¿Sabes cuántos ejemplares tenía de tirada?

–Ni idea.

–Pues un ejemplar, porque no había imprenta y el periódico era escrito, con muy buena caligrafía, por el oficial de la Escribanía de la Audiencia Claudio Constanzo. Cada número tenía de 8 a 14 hojas, de tamaño cuartilla. Salieron 31 números, el primero el 11 de enero de 1813, y el último el 22 de mayo de ese mismo año. Se murió cuando Gómez Becerra tuvo que irse de Cáceres al ser nombrado jefe político de Extremadura. Mira, en 1998, gracias al empeño de la investigadora Mercedes Pulido, se publicaron en dos tomos los facsímiles de los 31 números. Los editó la Unión de Bibliófilos Extremeños, la Editora Regional y Cicón Ediciones. Coge los tomos en la Biblioteca, leerás cosas curiosas.

Le hice caso, y durante varias madrugadas estuve disfrutando del primer periódico de Cáceres. Me llamó la atención que Gómez Becerra había puesto en una ventana de su casa un buzón, para que la gente mandara escritos para publicar en 'Asociación de Cáceres'. El periódico tuvo éxito entre los socios del casino y para que lo leyera más gente, se dejaba para su lectura en una tienda de la calle General Esponda llamada 'la de los catalanes'. Estaba en el número 5, junto al Restaurante Tapería 8º Arte.

'Asociación de Cáceres' tenía muchos artículos de política, de agricultura, críticas de teatro, pero los que más me gustaron fueron los de una sección titulada Portal Llano, que recogía lo que se decía en este mentidero de Cáceres, que estaba en los soportales, entre las calles Pintores y General Esponda.

En esta sección se hablaba, por ejemplo de una «noticia sensacional: De Cáceres a Cádiz hay más tierra que de Cádiz a Cáceres, porque el correo de Cáceres a Cádiz tarda 12 o 13 días y de Cádiz a Cáceres 7 u 8». Criticaban que en la Plaza aún estuvieran dos piedras de cantería en las que se asentaba la horca, «cuando ya se había sustituido esa pena por el garrote». Se pedía la construcción de cementerios, indicando que los cuerpos mal enterrados fuera de las iglesias, «están expuestos a perros y cerdos». También se proponía la colocación de faroles en las calles, costeando cada doce casas un farol.

Estaba ayer de madrugada disfrutando de estas cosas en mi casa, cuando escuché por detrás cantar con alegría:

–Redoble, redoble, vuelvo a redoblar./ Con este redoble me vas a matar./ Me vas a matar, me voy a morir...

–La madre que te trajo al mundo, Sanjosé –le dije–. Vaya canción para que la cante un muerto...

Me giré y los dos nos pusimos a reír.

