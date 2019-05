Son pocas las ciudades que en España se pueden igualar con Cáceres en celebraciones, en primavera, en cantidad y calidad. Tenemos uno de los pocos festivales que lleva en su nombre el título de 'mundial', WOMAD. Una fiesta de carácter internacional que hunde sus raíces en el medievo, la Semana Santa y está considerada parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Fiestas enraizadas en las antiguas celebraciones romanas como 'Las Candelas'. Celebramos santos que lo eran en los primeros tiempos del cristianismo como los Santos Mártires, San Blas o San Antón. Honramos a nuestros patronos en la medieval figura de San Jorge con desfiles, misas, luchas de moros y cristianos, porque en Cáceres San Jorge mató al dragón y venció a los moros y vivimos con intensidad la bajada y el novenario a la Virgen de la Encarnación de la Montaña, fiesta de interés regional. Tendremos ferias como Extregusta, del Libro, de la Artesanía o de la Gastronomía. Celebraremos una de las fiestas ornitológicas más importantes del mundo y nos hundiremos, con el Festival de Músicas del Mundo a la cabeza en Extremúsica o transformaremos Cáceres en una inmensa escena donde el Festival de Teatro Clásico se enseñoreará de la ciudad. Este potencial se suma a ser la única ciudad de España donde se pueden ver hasta cinco cuevas prehistóricas con restos, algunos de más de ochocientos mil años. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, tercer conjunto monumental mejor conservado de Europa.

Y ahora la pregunta. ¿Quién o quienes saben todo esto? Me temo que poca gente. Verán, aquí en esta tierra de dos provincias, solamente se promociona el Festival de Mérida. Lo demás, sobre todo lo de Cáceres, no existe. Así ¿a dónde vamos? Si las autoridades cacereñas no hacen algo, ya, toda esta impresionante cultura se perderá.