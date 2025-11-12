Los presupuestos participativos incluyen un aseo en el Rodeo, el arreglo del acceso al Parque del Príncipe y medidores de aire El Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento selecciona las 29 propuestas realizadas por los colectivos que se repartirán un millón de euros en 2026

Comedor La Milagrosa de las Hijas de la Caridad, que podrá seguir desarrollando su programa de reparto de comida a domicilio a familias vulnerables.

Ya hay fumata blanca. El Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres ha seleccionado las 29 propuestas elevadas por colectivos de la ciudad que se repartirán el millón de euros de los presupuestos participativos en el 2026. Entre las medidas que se llevarán a cabo figura la instalación de un aseo autolimpiable, como el de Cánovas, en el parque del Rodeo (a iniciativa de la asociación vecinal de San Francisco); el arreglo y adecentamiento de la entrada al Parque del Príncipe por la calle José Luis Cotallo ( a propuesta de los vecinos de La Madrila); y la instalación de medidores de la calidad del aire (un proyecto presentado por el Ateneo).

En total, según detalla el Ayuntamiento, las 29 iniciativas seleccionadas se han elegido entre un total de 91 y cuentan con los informes de viabilidad de los servicios técnicos municipales. El Consejo, que se reunió este martes en el Edificio Valhondo, dio el visto bueno a la inclusión de los proyectos seleccionados en el presupuesto general del Ayuntamiento de Cáceres para el año 2026, culminando así la fase correspondiente al proceso de presupuestos participativos.

Entre las propuestas seleccionadas, según la información facilitada por el Ayuntamiento, destacan iniciativas en materia de sostenibilidad, accesibilidad, cultura, salud y participación social, así como la revisión y actualización de rutas senderistas, la divulgación de los valores patrimoniales de la Cueva de Maltravieso, la plantación de especies verdes en distintas zonas de la ciudad, la instalación de paneles informativos y medidores de calidad del aire, o programas de cohesión social y salud mental.

La relación de proyectos aprobados incluye además la reparación de pavimentación y rampas de acceso en la calle Guatemala, la plantación de 40 árboles de sombra en Rincón de Ballesteros y de 104 rosales trepadores en la calle Clavel y la pavimentación de la parcela anexa a la Casa de Cultura Mejostilla-Gredos.

También se actuará en la pasarela peatonal que comunica Castellanos y el R-66, situada a la altura del hotel Barceló V Centenario (a propuesta de los vecinos de Castellanos). Se colocarán cojines berlineses en la calle Ronda del Matadero y se instalará una plataforma elevadora en la sede vecinal Residencial Universidad. Se comprarán además materiales inventariables para la festividad del Carnaval y se reverdecerá el camino que une Montesol con el Paseo Alto (a petición de los vecinos de Montesol).

Maltravieso-Casa Plata

En el barrio de Maltravieso-Casa Plata se instalará un parque biosaludable y bancos. Se colocarán además paneles informativos multimedia en casas de cultura y centros cívicos de la ciudad. También se ha dado luz verde al programa de salud mental 'Hablar salva vidas', a un plan de cohesión social y cultural en los distritos de la ciudad y a mejoras y señalización en las instalaciones deportivas de La Cañada.

Se acondicionará la plataforma de acceso al cementerio de Valdesalor y se realizarán mejoras en la pista multideportiva de la pedanía Estación Arroyo-Malpartida, con dotación de equipamiento. Hay además prevista una mejora en la plaza de la Concepción (a petición de los vecinos de la Ciudad Monumental), una feria de muestras del tejido asociativo en los diferentes distritos y una dotación tecnológica y material para asociaciones vecinales. Se adquirirán materiales para la festividad de San Jorge, habrá dinero también para la celebración del Día de Europa y se repondrán y mantendrán árboles en la calle Picadero y aledañas.

En los presupuestos participativos se incluye también el proyecto que llevan a cabo las Hijas de la Caridad desde el comedor social La Milagrosa para repartir comida a domicilio a familias desfavorecidas y personas que no se pueden desplazar hasta las instalaciones de las religiosas, situadas en la parte antigua. Se estrenó en 2024, año durante el cual llegó a 52 usuarios de la capital cacereña. Ese año contó con una partida total de 121.635 euros.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha destacado «la colaboración, el compromiso y el consenso durante el desarrollo de este proceso, cuyo objetivo común es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad». El Consejo de Participación Ciudadana está compuesto por los vicepresidentes segundos de los consejos de distrito, representantes de los consejos sectoriales e integrantes del grupo de expertos que asesora en la toma de decisiones de dicho consejo.