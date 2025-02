Los presupuestos de Cáceres pasan su primer envite con los apoyos esperados y la abstención de Antonio Bohigas (Cs) No es la primera vez que el concejal de Cs rompe la disciplina: «cuando voto, miro por la ciudad no por ningún partido», afirma

Los presupuestos de los organismos autónomos municipales de Cáceres salen ayer adelante en primera instancia. Lo hicieron este miércoles en los respectivos consejos rectores, con la votación de las cuentas de 2022 antes de la celebración de la Comisión de Hacienda y el pleno previsto para el lunes 27. Votaron a favor el PSOE, Unidas Podemos (UP) y el concejal no adscrito Teófilo Amores. Como se esperaba, el PP y los no adscritos, Alcántara y Díaz, en aquellos órganos en los que están representados, votaron en contra. También lo hizo la portavoz de Ciudadanos (Cs), Raquel Preciados. El edil de la formación naranja Antonio Bohigas se saltó la disciplina de voto y, al contrario que su compañera Preciados, se abstuvo. No es la primera vez que ocurre.

La postura adoptada por Bohigas al evitar sumarse al voto de la portavoz municipal y líder de Ciudadanos en Cáceres fue uno de los aspectos más llamativos de la jornada. No es la primera ocasión que se sale de la línea oficial. Ya lo hizo en febrero del año pasado, por ejemplo, cuando los concejales de Ciudadanos apoyaron en el pleno que se siga estudiando el proyecto de la mina de litio frente al no rotundo del resto de la Corporación. Fueron 22 votos de 24. Faltó uno y era el de Bohigas, que decidió ausentarse. Posteriormente, en mayo de 2021 todos los grupos respaldaron elevar la protección de la Sierra de la Mosca. La excepción fue Cs, pero Bohigas se abstuvo. Más recientemente, en noviembre pasado Ciudadanos fue el único grupo municipal que se opuso a que el Calerizo sea reconocido como 'masa de agua'.

El alcalde, Luis Salaya, hizo suya la propuesta de la Plataforma Salvemos la Montaña y la llevó a pleno. Bohigas emitió un voto favorable aquel día frente al no de sus compañeros Raquel Preciados y Antonio Ibarra.

Bohigas explica que su postura no debe suponer «ningún problema». «Estamos acostumbrados a una política al uso en la que se vota lo que toca según dictamina cada partido. En mi caso es distinto, yo voto en conciencia», replica. El exentrenador de baloncesto y fichaje estrella de la formación naranja en los comicios de 2019 recuerda que no es afiliado de Cs y que siempre se ha pronunciado en función de lo que considera mejor para los intereses de la ciudad.

«Mi proyecto es Cáceres. Cuando voto miro por la ciudad no por ningún partido». Añade que no entiende la política del 'no por el no' o de «oponerse a todo», y menos aún en un tiempo como este en el que «Cáceres necesita unos presupuestos para poder funcionar con normalidad». «He hecho lo mismo que hago en la Diputación, donse ya he facilitado con propuestas que salgan adelante las cuentas», recuerda.

Antonio Bohigas forma parte de los consejos rectores del Instituto Municipal de Deportes (IMD) y el Instituto Municipal de Juventud (IMJ). En el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) y la Universidad Popular (UP) ha entrado en sustitución de Ibarra.

De esta forma, continúa la tramitación de las cuentas de 2022. El IMAS contará con 4.212.999 euros. El presupuesto inicial es de 3.988.999 pero se incorporan 224.000 del superávit, superior al del 2021 en un 4,05%. «Hay que sumar los gastos de personal no incluidos en el presupuesto del IMAS sino en el presupuesto del Ayuntamiento y otras subvenciones que llegan desde la Junta de Extremadura que ascienden a 1.184.000 euros, lo que hace que el presupuesto supere los 5,3 millones de euros», destaca la concejala María José Pulido. Las prestaciones de emergencia social dispondrán de 995.00 euros.

El IMD tendrá 1.068.343 euros y supera por primera vez el millón de euros, según la edil de Deportes, Paula Rodríguez. El Plan Estratégico de Subvenciones va a contar con 683.500 euros.

La Universidad Popular dispone de 1.544.111 euros, con un incremento respecto a los 1.286.619 euros anteriores, sobre todo por la cofinanciación de proyectos europeos. El IMJ, con 298.625 euros, sube el presupuesto en unos 70.000 euros.

Ampliar Alcántara y Díaz critican la «incapacidad» del equipo de Gobierno Los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, por su parte, critican «la incapacidad del equipo de Gobierno para gastar el presupuesto de los organismos autónomos». También lamentan su falta de competencia para incrementar los recursos en 2022 al presentar «unos presupuestos insuficientes». «Es lamentable que les sobren 188.000 euros teniendo en cuenta las múltiples necesidades en materia deportiva que tiene la ciudad especialmente en el deficiente mantenimiento de las instalaciones municipales», ponen como ejemplo. Lo mismo ocurre con los proyecto europeos que dependen del IMAS. «Han quedado desiertos, porque han sido incapaces de seducir a proveedores externos para la puesta en marcha de actuaciones muy necesarias», refrendan Díaz y Alcántara en su queja.