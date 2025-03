El presupuesto municipal volverá al pleno tras rechazarse una alegación

C. M.

La Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado este martes una alegación presentada al presupuesto municipal para el ... ejercicio 2025 por parte de la Federación de Servicios a la ciudadanía de Comisiones Obreras (CC OO) relativa al capítulo de personal. Esto obliga a volver a aprobar en pleno las cuentas, que ya habían salido adelante en la sesión del pasado 6 de febrero.

El rechazo en la comisión a la alegación ha salido se ha aprobado con los votos favorables del Partido Popular, la abstención del Partido Socialista y de Vox y el voto en contra de Podemos. Comisiones Obreras alegaba falta de negociación en la elaboración y aprobación de la plantilla del ayuntamiento cacereño para el año 2025 y rechazaba una supuesta amortización de plazas en la plantilla.

Estos preceptos esgrimidos por el sindicato han sido desestimados en sendos informes emitidos por la Secretaría General y por el departamento de Intervención del Consistorio.

Sobre la negociación colectiva, se desestima por considerar que la administración local tiene plena potestad de establecer, modificar y completar sus estructuras organizativas; y en el caso de la supuesta amortización de plazas, se aclara que no se amortizan plazas, sino que no se dotan presupuestariamente porque no está previsto que sean ocupadas durante el ejercicio 2025. En este punto, también la administración local dentro de su potestad de autoorganización.

Tras el rechazo a esta alegación se ha tenido que volver a someter a votación el proyecto del presupuesto municipal para 2025, que ha sido aprobado por los votos del grupo del PP, la abstención del PSOE, y el rechazo de Vox y de Podemos, el mismo resultado que se dio en el pleno del 6 de febrero.

El 17 de marzo

Ambos puntos tratados este martes en la reunión de la Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas (desestimación de la alegación y la votación del presupuesto) se sustanciarán en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes, día 17 de marzo, a las 09.15 horas, donde el presupuesto quedará aprobado de forma definitiva, previsiblemente de nuevo con el voto a favor del PP, la abstención del PSOE y el rechazo de Vox y Unidas Podemos.

Hay que recordar que las cuentas municipales de Cáceres salieron adelante tras varias semanas de negociaciones que cristalizaron en un acuerdo entre el PP y el PSOE para que los socialistas permitieran con su abstención que el gobierno municipal de Rafael Mateos aprobara sus presupuestos.