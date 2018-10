El presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres en 2019 será equilibrado y supera los 70 millones María Guardiola, Elena Nevado y Rafael Mateos / LORENZO CORDERO La regidora ha dado a conocer el borrador tras la junta de gobierno local, adelantada al jueves MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 25 octubre 2018, 12:25

Las cuentas municipales de 2019 ya tienen anteproyecto. Lo ha presentado esta mañana la alcaldesa. Elena Nevado ha hablado de unos presupuestos «que necesita Cáceres», con equilibrio entre ingresos y gastos pero expansivos hasta superar los 70 millones.

La regidora ha dado a conocer el borrador tras la junta de gobierno local, adelantada al jueves. Lo ha hecho acompañada por el portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos, y la concejala de Economía, María Guardiola.

Serán en total 70,54 millones de los que 23,8 corresponden a gastos de personal. Se incrementan para recoger una subida salarial a los funcionarios y el 70 por ciento del nivel dos de la carrera profesional. A ello se añaden los 33,2 millones que se recaudarán en impuestos directos. La alcaldesa ha hecho un guiño a Ciudadanos, el grupo con cuyo apoyo logró aprobar las cuentas en 2018. Ha remarcado que se prolonga la bajada del IBI para dejar el tipo en el 0,7 por ciento y que ello permitirá que los cacerenos se ahorren más de 700.000 euros y hará posible «dinamizar la economía local». Además se recogen ingresos por casi un millón de euros por la venta de suelo, a la que se había renunciado en ejercicios pasados.

Las cuentas también abordan las modificaciones de contratos del bus para dar acceso al nuevo hospital y de limpieza para atender los parques caninos y la eliminación de grafitis (43.000 euros).

Las inversiones son de 5,7 millones. En el listado figuran 464.000 euros para módulo multideportivo de Cáceres el Viejo, 375.000 euros para la mejora de accesibilidad de las calles Obispo Segura y Ciriaco Benavente y alrededores y un millón de euros para los presupuestos participativos. Se abre un plazo de diez días para presentar iniciativas.

Sobre la ausencia de propuestas y la posibilidad de que no encuentre ningún apoyo en los grupos de la oposición, Nevado ha sido clara: «Si votan no, votan contra Cáceres. Dirían no a los cacereños, no al equipo de Gobierno». Según ella, ir a unos presupuestos prorrogados comprometería al gobierno entrante. «Son unas cuentas que piensan en las personas y en el desarrollo de la ciudad. Esperamos que los grupos hagan sus aportaciones». No hay contactos con Ciudadanos, PSOE ni CáceresTú pero Nevado ha insistido en que el borrador no está cerrado. En noviembre pasará por comisión de Economía y antes de fin de año se votará en pleno.