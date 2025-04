Presidente de la Audiencia de Cáceres: «Si el fugado hubiera arrebatado la pistola al policía la hubiera usado contra él»

La Audiencia Provincial ha condenado al policía acusado de matar a un preso fugado el 2 de marzo de 2018, a que indemnice a ... la familia del fallecido con 108.000 euros, siendo responsable civil subsidiario el Estado; a que haga frente a una multa de 2.700 euros y que no pueda usar armas de fuego durante seis meses; pero hay un voto particular emitido por el presidente de la Audiencia que se muestra partidario de su absolución. El tribunal estaba formado por tres magistrados: el presidente de la Audiencia Joaquín González Casso, Jesús María Gómez y Julia Domínguez, que es quien ha sido la ponente.

En el voto particular emitido por el presidente de la Audiencia de Cáceres, se señala que el preso fugado era una persona muy peligrosa, del que se sospechaba que había matado al novio de una amiga. Indica que al registrar su domicilio se encontró una pistola, y que dijo al inspector jefe que le detuvo que en su país, en Colombia, había matado a mucha gente. Recalca que para huir no había dudado en deshacerse de dos policías a los que hirió, que la fuga la había programado simulando padecer una dolencia para que no le esposaran, y que podía haber quedado con otras personas y también haberse hecho con algún instrumento peligroso.

Hay una frase en su voto particular especialmente contundente: «No me cabe la menor duda –afirma–, que el fallecido nunca se iba a entregar voluntariamente, y que si hubiera arrebatado la pistola de su perseguidor la hubiera utilizado contra él, con un posible resultado fatal».

Para el presidente de la Audiencia está claro, al igual que para sus compañeros de tribunal, que la bala que mató al preso fugado, salió de la pistola del agente al dispararse accidentalmente al caer en la tierra mojada cuando subía un terraplén; pero considera que en vez de ser un delito de homicidio por imprudencia menos grave, es un homicidio por imprudencia leve, y por lo tanto procedería absolver libremente al agente de policía del delito por el que era acusado, ya que la reforma del Código Penal de 2015 procedió a la despenalización de la imprudencia leve. González Casso señala que absuelto el agente en la vía penal, «los familiares de la víctima siempre tienen a su disposición la vía administrativa para exigir la responsabilidad patrimonial a la Administración del Estado donde, si procede, obtendrán la pertinente indemnización».

El presidente de la Audiencia dice que emite este voto particular con su absoluto respeto a la decisión de sus compañeros.