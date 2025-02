La presidenta del Colegio de Enfermería, académica de honor de Medicina

Viernes, 3 de mayo 2024, 07:39 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La presidenta del Colegio de Enfermería de Cáceres y de la Academia de las Ciencias de la Enfermería de Extremadura, Raquel Rodríguez Llanos, ha sido nombrada académica de Honor de la Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx). El nombramiento constituye, según destaca el Colegio de Enfermería, un «hito histórico» para la profesión por ser la primera vez que una enfermera es designada académica de Honor de Medicina en nuestro país.

«Es un gran orgullo y me siento muy feliz. No solo a nivel personal, sino por toda la Enfermería de España, y en particular por la de Extremadura, señaló Raquel Rodríguez.