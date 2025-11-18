La presidenta de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres dimite tras llevar un año en el cargo

La presidenta de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres, Jessica Robles Fernández, ha presentado su dimisión justo cuando se cumple un año desde ... que asumió el cargo, coincidiendo con la renovación de la junta directiva de este colectivo.

La dimisión de Robles se debe «a motivos personales», según comunicó este lunes la directiva de la asociación a todos sus socios. En el mismo mensaje se indica que la encargada de asumir de manera temporal sus funciones es Celia Rubio Pérez, vicepresidenta de la asociación, según se estipula en el artículo 30 de los estatutos del colectivo vecinal.

Celia Rubio cogerá las riendas de la asociación hasta la celebración de la próxima asamblea general, que tendrá lugar a lo largo del primer trimestre de 2026.

«Queremos manifestar a Jessica nuestro más sincero agradecimiento por este año de dedicación a las arduas e ingentes tareas que conlleva esta asociación. Te deseamos todo lo mejor», concluye el mensaje que la junta directiva ha enviado a sus socios.

La asociación Ciudad Monumental renovó su junta directiva el 18 de noviembre de 2024 durante la celebración de una asamblea extraordinaria. La lista encabezada por Robles fue la única presentada. El resto de integrantes son Celia Rubio, Inés María Rojo, María Isabel Guerrero, Antonia Sánchez, Reyes Caldera, Magdalena González, Antonia Lázaro y Juan Manuel Honrado, que presidió el colectivo de 2017 a 2024.

La asociación no solo representa a intramuros, reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1986, sino que también incluye a los residentes en la Plaza Mayor, Santa Clara y el área de influencia de la plaza de Santiago. Entre todas estas zonas suman 3.500 vecinos.

«Jessica Robles y su equipo afrontan el compromiso de trabajar por el vecindario del barrio más peculiar de la ciudad de Cáceres, un barrio vivo y dinámico en medio del voraz y acelerado proceso de gentrificación que viene padeciendo la zona en los últimos años», avanzaba la directiva en nota de prensa hace un año.

La aprobación de la ordenanza para regular los apartamentos turísticos y la agilización de los permisos de acceso en coche a la zona controlada por cámaras son algunas de las reivindicaciones pendientes heredadas de la anterior junta directiva.

En 2017, cuando el equipo liderado por Honrado cogió las riendas de la asociación, el colectivo estaba prácticamente inactivo. Durante los años previos estuvo en manos de una gestora al no haber nadie que quisiera hacerse cargo del mismo