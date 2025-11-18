HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jessica Robles, en primer plano, hace un año tras ser elegida presidenta de la Ciudad Monumental acompañada por el resto de la junta directiva. Celia Rubio es la primera por la derecha. HOY

La presidenta de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres dimite tras llevar un año en el cargo

Asume sus funciones Celia Rubio Pérez, vicepresidenta del colectivo, hasta la convocatoria de la próxima asamblea general

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:39

La presidenta de la asociación vecinal Ciudad Monumental de Cáceres, Jessica Robles Fernández, ha presentado su dimisión justo cuando se cumple un año desde ... que asumió el cargo, coincidiendo con la renovación de la junta directiva de este colectivo.

