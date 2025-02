Presentan una queja en el Universitario de Cáceres por tardar tres días en detectar una apendicitis

«Hasta el tercer día no le hicieron el TAC y no le operaron de apendicitis». Ana Belén Roncero relata la odisea vivida por su ... hijo de 28 años en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) hace unos días.

Según explica a este diario el día viernes 11 de marzo acudieron a las cuatro de la tarde hasta este centro sanitario por los fuertes dolores abdominales que padecía el joven, aquejado de colitis ulcerosa, una enfermedad intestinal crónica. Le realizaron diferentes pruebas, radiografías y análisis, y a las doce de la noche le dieron el alta indicándole que el dolor provenía de una obstrucción por estreñimiento.

Vuelven a repetirse las molestias, por lo cual acuden de nuevo las urgencias del HUC el día 12. «Le repiten las pruebas y después de nueve horas le vuelven a dar el alta mandándole un laxante para el estreñimiento y un analgésico». Tras pasar una nueva noche con mucho dolor regresan al centro hospitalario el domingo día 13. «Se dan cuenta de que tiene 37,8 de fiebre y tras hacerle la prueba covid es cuando un cirujano pide un TAC urgente, que es cuando se ve lo que realmente hay».

Principio de peritonitis

Después de tres días, explica Ana Belén Roncero, tuvieron que operar a su hijo de urgencia con una apendicitis severa con principio de peritonitis. «Hemos puesto una reclamación porque no queremos que le pase a más gente», señala denunciando que no se realizara antes el TAC para conocer los motivos del fuerte dolor y que el sufrimiento se prolongara durante tanto tiempo. También le pareció poco adecuado el hecho de no poder estar junto a su hijo en esos momentos y recibir poca información de su estado de salud. Indica que pese a lo sucedido en Urgencias la operación fue exitosa y el trato correcto. «La operación aunque bastante complicada salió bien, los cirujanos dijeron que se había limpiado bien».

El SES aclara que no se informa a los medios sobre situaciones personales de pacientes «a fin de salvaguardar la confidencialidad de sus historias clínicas». Señala que «existen conductos oficiales para que los pacientes y sus familiares puedan requerir información al SES».