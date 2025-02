«Estamos preparados para devolver la ilusión a la provincia de Cáceres»

redacción Jueves, 10 de marzo 2022, 15:00 | Actualizado 15:06h. Comenta Compartir

Sergio Rey, vicesecretario general del Partido Popular de la provincia de Cáceres, sigue defendiendo el centro como mejor lugar de encuentro y subraya que están preparados para devolver la ilusión a la provincia. «Estamos viendo cómo la provincia de Cáceres se queda 'estancada' en comparativa con otras, y no vamos a consentir ningún tipo de discriminación para los cacereños», ha afirmado.

En el último Comité de Dirección de los populares de la provincia de Cáceres, presidido por Laureano León, se marcaron los objetivos prioritarios para devolver la ilusión y erradicar los problemas que están arrastrando la falta de oportunidades en los municipios. «La despoblación, la falta de empleo y oportunidades son la 'lacra' que acontece en nuestros pueblos, y estamos dispuestos a trabajar sin descanso para ofrecer un proyecto alternativo en la provincia que dé soluciones reales a las necesidades existentes», afirma Rey.

El vicesecretario general del Partido Popular de la provincia de Cáceres argumenta que hay que centrarse en la realidad y dejarse de tantos anuncios y propaganda. «Necesitamos soluciones urgentes a los problemas reales, en vez de tantos proyectos futuristas. Es muy injusto que Plasencia siga con el estado lamentable de la Avenida Martín Palomino, que Coria esté discriminada en inversiones en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, o que Jaraíz de la Vera todavía no tenga abierta la sala de rayos X, por citar algunos ejemplos concretos».

Esta provincia necesita acercarse a la verdad de las deficiencias que existen en nuestro territorio. Rey continúa con varias alegaciones. Los ganaderos deben tener accesos a sus tierras con caminos en perfecto estado, que solo los ayuntamientos no pueden hacer frente al elevado coste que ello conlleva. Hay que ayudar a los jóvenes que quieran continuar con la ganadería o agricultura, hay que hacerlo potenciando con medidas claras y concretas que puedan por lo menos darle estabilidad a la hora de tener que hacer frente al inicio de la actividad.

Un autónomo de pueblo no puede tener los mismos pagos que un autónomo de Valladolid, por ejemplo, puesto que no tiene las mismas posibilidades de ganancias en ingresos. No podemos dejar a nuestros mayores, que en su caso suelen tener pensiones según la media de unos setecientos euros, que tengan que quedarse sin poder entrar en una residencia de ancianos porque el coste mínimo se eleva a mil doscientos euros; y tenemos que potenciar y subvencionar la construcción de residencias de ancianos en los municipios, donde la administración les cobre el 75% de su pensión, de esta forma ofrecemos un bienestar a los mayores, fijamos población y creamos empleo, pero para ello debe existir una apuesta firme y real de las administraciones competentes que ayuden a los ayuntamientos a poner en marcha esos proyectos.

Trujillo y los municipios de los alrededores necesitan que se restablezca la atención de urgencias hospitalarias veinticuatro horas en el Centro de Alta Resolución, que los servicios de ambulancia de la provincia cubran las necesidades de los pequeños pueblos, y que ningún consultorio se quede sin médicos. Las soluciones a estos problemas no pueden alargarse más tiempo.

Es vital mantener el transporte público que dé servicio en las zonas rurales para la conexión con las ciudades o puntos de referencia, ya sea con líneas de autobuses o con convenios de taxis rurales; sobre todos los municipios más pequeños necesitan de este recurso para poder acudir a citas médicas y otras tareas de la vida cotidiana.

Hay que fortalecer más aún al Valle del Jerte, apoyo sin fisuras a todos los municipios que lo conforman, son un referente en la provincia que se dejan la piel trabajando sus cultivos y emergiendo con el esfuerzo de cada familia.

Valencia de Alcántara y la comarca reclaman a gritos medidas concretas para mantener servicios y restablecerlos. Servicios ferroviarios y atención sanitaria digna. No se pueden recortar los servicios de soporte vital básico y las UP en las zonas rurales porque existen un porcentaje muy elevado de la población que no dispone de vehículos propios, tampoco de familiares cercanos para llegar hasta el centro de atención médica más próximo.

La Comarca Sierra de Montánchez, necesita medidas de seguridad inmediatas en la carretera 206 (Cáceres-Medellín): mejora del firme, balizas, etc., hasta que sea una realidad la conversión o nuevo trazado a una autovía Cáceres-Miajadas.

Hay que escuchar a todas las comarcas, a todas las localidades, porque son quienes saben las necesidades reales y vamos a estar con ellos diariamente para poner encima de la mesa los proyectos necesarios que eliminen todos esos problemas.

La Diputación y la Junta deberían de mediar por ejemplo y llegar a un convenio de acuerdo para dar solución al precario estado de la carretera que une la EX–205 hasta Moheda de Gata, puesto que es la vía más transitada por todos los vecinos de la sierra. No se puede entender que las administraciones no atiendan la demanda de la mayoría de los vecinos de Navalmoral que no quieren una barrera que dificultará el crecimiento social, urbanístico y económico de la ciudad, y que prefieren un soterramiento en las obras del futuro tren de alta velocidad.

Insistiremos en planes especiales que atiendan la demanda de las Comarcas de las Hurdes y que sigan potenciando el esfuerzo que hacen los municipios que la integran para que se dote de más medios económicos que potencien la zona.

Nuestra obligación es escuchar personalmente a nuestra gente, a la gente que, día a día, se esfuerzan por seguir contribuyendo al desarrollo de sus municipios y a buscar alternativas que generen bienestar y empleo. No estamos aquí para hacer promesas, estamos aquí para construir todos juntos un proyecto de provincia que fortalezca e impulse a todos los municipios, juntos y cada uno dentro de sus posibilidades para que, en 2023, hagamos realidad todos los proyectos que son tan necesario en la provincia de Cáceres.

El Partido Popular cacereño está preparado para coger las riendas de esta provincia y contamos con todos los que se quieran sumar al único proyecto que puede sacar del 'pozo de lo olvido' a la provincia de Cáceres. Ha llegado el momento de alzar la voz.