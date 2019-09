Predicar o dar trigo

Hace cinco años los vecinos de Cáceres se movilizaban ante los problemas del servicio del autobús urbano. Una ciudad que tradicionalmente venía utilizando a sus vecinos como un elemento más del aparato propagandístico de los partidos, se encontró con una gran concentración de vecinos cabreados en el centro de la ciudad, seguida en días sucesivos en barriadas y pedanías, y exigiendo soluciones con un común denominador: promover una mesa de diálogo permanente del autobús. Ante la que se avecinaba, no sólo se consiguió que el Ayuntamiento cediese a esta petición, sino que se produjeron importantes modificaciones que mejoraron la vida a muchos vecinos de la periferia de Cáceres, adquiriéndose además el compromiso de que dicha mesa debería convocarse en adelante, no sólo para informar, sino para recabar y estudiar propuestas participativas y hacer un seguimiento adecuado, todo ello con el beneplácito de la entonces 'oposición municipal', que sacaba rédito político. Pero las reuniones posteriores de dicha mesa fueron anecdóticas, como la última para informar (y sólo para informar) de la implementación de la línea del nuevo hospital, a principios de este año. Y nada más. Más grave aún, es la paralización hoy, del actual del Consejo de Participación Ciudadana, máximo órgano de participación del Ayuntamiento, y que ni se reúne ni se le espera, y parece ser además, que el contacto institucional actual del Ayuntamiento con las asociaciones vecinales, está en horas bajas. No debiera sorprendernos que a los vecinos de Cáceres se les termine acabando la paciencia, pues los cien días de rigor ya pasaron de largo.

Servir a tus vecinos es el primer mandamiento de cualquier cargo público, y utilizarlos sólo para predicar en la oposición, ignorándolos cuando te toca administrar, puede volverse en tu contra, máxime cuando subestimas la capacidad de movilización vecinal, y gobiernas en minoría.