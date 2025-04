PP y Vox sellan la paz en el pleno de Cáceres al sacar adelante el plan de inversiones y la deuda cero

Con un «buenos días a todos» el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dado por iniciado a las diez de la mañana y dos minutos ... el pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento. Y, realmente, ha sido un buen día para el Partido Popular y para su socio preferente, Vox. Ambas formaciones han sellado la paz tras el desencuentro de la semana pasada y esta reconciliación ha permitido a los populares sacar delante con los votos a favor de la formación de Abascal la mayoría de medidas previstas en su plan de inversiones y su deuda cero con cargo al remanente de tesorería de 2023. Por su parte, Vox ha jugado sus bazas y para dar este sí ha obligado al gobierno de Mateos a retirar 14 actuaciones, valoradas en 1,2 millones de euros.

El PSOE, por su parte, se ha abstenido (la semana pasada se opuso) en una votación que ha dado luz verde a la ejecución de 23,8 millones de euros de los 25 anunciados pero que deja fuera, entre otras cuestiones, gastos de publicidad y propaganda, propuestas de la Agenda 2030 y dinero destinado a actividades amparadas bajo el sello de la Capitalidad Cultural 2031 con una cuantía de 310.000 euros. Las actuaciones se han votado en tres bloques se parados. Unidas Podemos ha votado en contra de dos de ellos y se ha abstenido en el bloque destinado a las inversiones de los barrios, que es precisamente en el que Vox no ha metido mano.

"La semana pasada se llevaron un guantazo con la mano abierta", dijo la portavoz de Unidas Podemos al gobierno local

La mañana ha comenzado a un ritmo ágil y en apenas media hora se han aprobado conforme a dictamen los diez primeros puntos del orden del día, incluida la aprobación del convenio entre la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales y el Ayuntamiento de Cáceres para dar luz verde al Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, al que el Consistorio aportará 150.000 euros con cargo, precisamente, al remanente de tesorería.

El plato fuerte de la jornada ha llegado a las diez de la mañana y 28 minutos, hora a la que se ha empezado a debatir sobre el principal asunto del día y el tema que ha marcado la agenda política de la semana: el plan de inversiones, la deuda cero y las negociaciones mantenidas por el PP para tratar de salvar contrarreloj un paquete de medidas que debe estar ejecutado antes de final de año.

El portavoz del PP y concejal de Economía, Ángel Orgaz, ha comenzado su discurso con tono de autocritica al reconocer de debería haber dialogado más con los grupos de la oposición al estar en minoría y así haber evitado hace una semana que su partido se quedara solo en las votaciones y la oposición tumbara las propuestas. «También es cierto que debe haber una voluntad sincera de acuerdo», ha apostillado. «Se ha escenificado una situación normal en un gobierno de minoría», ha añadido a continuación para quitar hierro a lo sucedido.

Consuelo López, portavoz de Unidas Podemos, no se ha mordido la lengua y en su primer turno de intervención ha señalado que lo ocurrido hace una semana se debe a «una demostración de prepotencia» del Partido Popular, que recibió «un guantazo con la mano abierta» por parte de la oposición, incluido Vox, que votó en contra a uno de los bloques y se abstuvo a dos. Tanto Unidas Podemos como el PSOE han echado en falta una autocrítica más intensa. «No criticamos las inversiones que hay, criticamos las que no hay», ha dicho López. Y en este sentido, ha recordado la propuesta hecha por su grupo para que cuatro de los once millones destinados a la deuda vayan a parar a políticas de vivienda, medida que se ha quedado sobre la mesa ya que PP y Vox han votado en contra y el PSOE se ha abstenido.

Ampliar El alcalde habla con la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, antes del inicio del pleno. JORGE REY

«Desde que se terminó el pleno extraordinario la semana pasada han sido días de llamadas y de reuniones que se han retransmitido casi en directo», ha dicho Raquel Mirat, concejala de Vox, durante su intervención. Y ha señalado que las 14 partidas que su grupo ha obligado a retirar se estudiarán en los próximos día con el equipo de gobierno. «Son tan genéricas que no teníamos suficientemente claro cómo se iba a invertir un millón de euros», ha señalado. No obstante, hay puntos sobre los que Vox no debatirá y que ha eliminado directamente de la lista. Se trata de todos los relacionados con la Agenda 2030. «Somos fieles a nuestros principios», ha apostillado Mirat.

De los tres expedientes que se han llevado al pleno ordinario de este jueves para su aprobación, el correspondiente a las inversiones en los barrios por un montante total de 3,5 millones de euros se mantiene intacto con proyectos como mejoras en instalaciones deportivas, obras de iluminación, embellecimiento de la vía pública o rehabilitación de sedes vecinales, entre otras.

Echa a andar el consorcio de la capitalidad y sale adelante la creación de un circuito BTT y la instalación de pasos de peatones inteligentes

En cuanto al expediente de crédito extraordinario por un importe inicial de 5,4 millones de euros, se han retirado cuatro actuaciones que suman 468.000 euros y que corresponden al sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones, el sistema de control por cámaras del polígono industrial Las Capellanías y campaña publicitaria de turismo y publicidad de eventos deportivos.

El expediente que ha sido enmendado en gran parte de sus propuestas es el de suplemento de crédito que alcanzaba un montante de 16,1 millones, de los que 11,4 se destinarán a saldar la deuda bancaria del consistorio cacereño y que sí ha salido adelante.

De este dictamen se caen diez partidas que suponen un montante total de 747.700 euros, como la de publicidad y propaganda, subvenciones directas excepcionales de deportes (31.800 euros), actividades de cultura y ocio, algunas actuaciones de fondos estratégicos y actividades y eventos para la Capitalidad Cultural 2031, con una partida de 310.000 euros. También se excluye el gasto para la maqueta de Cáceres 2031, la ayuda para el proyecto Pequeña Irlanda, la marca corporativa del ayuntamiento y un programa de compostaje para los huertos de ocio de la Universidad Popular.

Lo que sí se hará

Entre las medidas que sí han salido adelante figuran la licitación del contrato de iluminación de Navidad, el plan director integral de servicio de transporte urbano, la actualización de entregas a cuentas del autobús, el evento City of Dragons, el contrato de suministro de gasoil de los centros educativos, la expropiación de viviendas y el mantenimiento y reparación en locales de la Universidad Popular.

También se ha dado luz verde a las aportaciones al consorcio Cáceres Capital Cultural 2031, la subvención a Extremúsika, el convenio del Sepei, campañas de limpieza de grafitis, los nuevos sistemas de comunicación de la Policía Local y la adecuación de la galería de tiro, la reforma de la plaza de Santiago o la oficina de atención al ciudadano, entre otras.

Belén Fernández, portavoz del PSOE, ha tendido con la abstención de su grupo la mano al PP para que cuando tenga que sacar adelante los presupuestos cuente con su formación en lugar de negociar con Vox. «Se pliegan al discurso negacionista de Vox», ha dicho Fernández al gobierno en referencia a las partidas eliminadas de la Agenda 2030. «Vox pretende destruir las reglas que todos nos hemos dado. Son un lobo con piel de cordero. El mundo de Vox es muy pequeño», ha lamentado. Y ha recordado que su grupo estará muy expectante para ver qué medidas se incorporan al expediente que se someterá a votación en el mes de julio y en el que se añadirán propuestas realizadas desde de la oposición con cargo también al remanente de tesorería, cuyo montante global asciende a 29 millones de euros.

Por otro lado, han salido adelante por unanimidad las mociones defendidas por Vox y PSOE. La primera propone instalar pasos de peatones inteligentes y luminosos para mejorar la seguridad vial. Y la segunda promueve la construcción de un circuito permanente de ciclismo BTT en la falda del Paseo Alto en dirección hacia Montesol.

Ya en el turno de ruegos y preguntas el alcalde ha informado de que se destinarán 80.000 euros a reparar el acceso que conduce a las fincas de Cuartos del Baño. Además, a preguntas de Vox, ha señalado que el Ayuntamiento ha pedido a Patrimonio (Junta de Extremadura) un informe sobre el viejo molino de la Ribera del Marco para conocer su valor real y si se puede demoler, tal y como aparece contemplado en los planes municipales. Y preguntado por la campaña de desbroce, ha manifestado que «va más avanzada» que en años precedentes, según los técnicos municipales. El pleno se ha prolongado durante tres horas. Al filo de la una de la tarde los concejales se han levantado de sus asientos.